https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:02
2022-07-14T19:02
2022-07-14T19:34
россия
общество
владимир путин
пенсии
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.Помимо этого расширяется список лиц, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.Кроме того, указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.
https://ria.ru/20220705/stazh-1800233512.html
https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, пенсии, госдума рф
19:02 14.07.2022 (обновлено: 19:34 14.07.2022)
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
Президент Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.
Помимо этого расширяется список лиц, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.
Кроме того, указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.