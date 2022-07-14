https://ria.ru/20220714/pensii-1802541658.html

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:02

2022-07-14T19:02

2022-07-14T19:34

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общество

владимир путин

пенсии

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.Помимо этого расширяется список лиц, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.Кроме того, указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.

https://ria.ru/20220705/stazh-1800233512.html

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин, пенсии, госдума рф