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Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:02
2022-07-14T19:34
россия
общество
владимир путин
пенсии
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.Помимо этого расширяется список лиц, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.Кроме того, указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.
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россия, общество, владимир путин, пенсии, госдума рф
19:02 14.07.2022 (обновлено: 19:34 14.07.2022)
 
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

Президент Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на десять процентов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.
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Помимо этого расширяется список лиц, имеющих право получить государственную страховку в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву. Речь идет о тех, кто воспитывал и содержал застрахованных лиц в течение не менее пяти лет до достижения совершеннолетия.
Кроме того, указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении для тех, кого признали не годными из-за военной травмы, при наличии у них желания продолжить службу.
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