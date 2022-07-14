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Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии - РИА Новости, 14.07.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220714/pandemiya-1802516464.html
Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии
Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии - РИА Новости, 14.07.2022
Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила работу правительства Нижегородской области в период пандемии, заявив, что ситуацию с коронавирусом регион прошел... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:45
2022-07-14T17:45
нижегородская область
общество
здоровье - общество
глеб никитин
нижегородская область
россия
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила работу правительства Нижегородской области в период пандемии, заявив, что ситуацию с коронавирусом регион прошел "стабильно, выдержанно и честно", сообщает пресс-служба губернатора.Глава Нижегородской области Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России провели в четверг рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия региона."На сегодняшний день значимых рисков на территории области я не вижу. Если говорить о COVID-19, регион прошел ситуацию очень стабильно, выдержанно, взвешенно и, что самое главное, честно. Вы своевременно реагировали на возникающие риски. Ваша командная работа – абсолютно открытая, оперативная, круглосуточная – дает тот успех, который мы видим по результатам последних лет", - цитирует пресс-служба слова Поповой, сказанные Никитину.Глава санитарного ведомства отметила, что на территории региона сложилась стабильная обстановка по коронавирусу, и высоко оценила готовность региона к возможным новым вызовам. "С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат чёткой, выверенной работы предыдущих двух лет", - сказала Попова.Кроме того главный санитарный врач России высоко оценила работу региона по организации бесплатного питания школьников начальных классов, отметив что этот президентский проект с самого начала успешно реализуется на территории Нижегородской области.Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - приводятся в сообщении слова Никитина.Губернатор отметил, что правительством региона предпринимаются все необходимые меры для санитарного благополучия граждан. "С первых же дней борьбы с ковидом мы работали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В любом случае, мы не ослабляем контроль. Готовы, если будет нужно, оперативно реагировать. Для этого есть все необходимое", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html
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общество, здоровье - общество, глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:45 14.07.2022
 
Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии

Глава Роспотребнадзора Попова оценила работу нижегородских властей во время пандемии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила работу правительства Нижегородской области в период пандемии, заявив, что ситуацию с коронавирусом регион прошел "стабильно, выдержанно и честно", сообщает пресс-служба губернатора.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России провели в четверг рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия региона.
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"На сегодняшний день значимых рисков на территории области я не вижу. Если говорить о COVID-19, регион прошел ситуацию очень стабильно, выдержанно, взвешенно и, что самое главное, честно. Вы своевременно реагировали на возникающие риски. Ваша командная работа – абсолютно открытая, оперативная, круглосуточная – дает тот успех, который мы видим по результатам последних лет", - цитирует пресс-служба слова Поповой, сказанные Никитину.
Глава санитарного ведомства отметила, что на территории региона сложилась стабильная обстановка по коронавирусу, и высоко оценила готовность региона к возможным новым вызовам. "С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат чёткой, выверенной работы предыдущих двух лет", - сказала Попова.
Кроме того главный санитарный врач России высоко оценила работу региона по организации бесплатного питания школьников начальных классов, отметив что этот президентский проект с самого начала успешно реализуется на территории Нижегородской области.
Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - приводятся в сообщении слова Никитина.
Губернатор отметил, что правительством региона предпринимаются все необходимые меры для санитарного благополучия граждан. "С первых же дней борьбы с ковидом мы работали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В любом случае, мы не ослабляем контроль. Готовы, если будет нужно, оперативно реагировать. Для этого есть все необходимое", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьОбществоЗдоровье - ОбществоГлеб НикитинНижегородская областьРоссияНижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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