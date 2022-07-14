https://ria.ru/20220714/pandemiya-1802516464.html

Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии

Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии - РИА Новости, 14.07.2022

Роспотребнадзор оценил работу нижегородских властей во время пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила работу правительства Нижегородской области в период пандемии, заявив, что ситуацию с коронавирусом регион прошел... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:45

2022-07-14T17:45

2022-07-14T17:45

нижегородская область

общество

здоровье - общество

глеб никитин

нижегородская область

россия

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила работу правительства Нижегородской области в период пандемии, заявив, что ситуацию с коронавирусом регион прошел "стабильно, выдержанно и честно", сообщает пресс-служба губернатора.Глава Нижегородской области Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России провели в четверг рабочую встречу, в ходе которой обсуждались вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия региона."На сегодняшний день значимых рисков на территории области я не вижу. Если говорить о COVID-19, регион прошел ситуацию очень стабильно, выдержанно, взвешенно и, что самое главное, честно. Вы своевременно реагировали на возникающие риски. Ваша командная работа – абсолютно открытая, оперативная, круглосуточная – дает тот успех, который мы видим по результатам последних лет", - цитирует пресс-служба слова Поповой, сказанные Никитину.Глава санитарного ведомства отметила, что на территории региона сложилась стабильная обстановка по коронавирусу, и высоко оценила готовность региона к возможным новым вызовам. "С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами, готовность сегодня в субъекте есть, и это результат чёткой, выверенной работы предыдущих двух лет", - сказала Попова.Кроме того главный санитарный врач России высоко оценила работу региона по организации бесплатного питания школьников начальных классов, отметив что этот президентский проект с самого начала успешно реализуется на территории Нижегородской области.Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - приводятся в сообщении слова Никитина.Губернатор отметил, что правительством региона предпринимаются все необходимые меры для санитарного благополучия граждан. "С первых же дней борьбы с ковидом мы работали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В любом случае, мы не ослабляем контроль. Готовы, если будет нужно, оперативно реагировать. Для этого есть все необходимое", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20220714/rzhd-1802354182.html

https://ria.ru/20220622/novgorod-1797141656.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)