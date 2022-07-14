Рейтинг@Mail.ru
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/pamyatniki-1802549232.html
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников - РИА Новости, 14.07.2022
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников
Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:38
2022-07-14T19:38
в мире
латвия
россия
рига
рижская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788107108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_692862467f52d1683b65552a8319a870.jpg
МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA.Как сообщило агентство, правительство Латвии в четверг поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов и других объектов, "прославляющих", в том числе, Советский Союз.Отмечается, что предлагаемые к сносу памятники есть во всех регионах Латвии. При этом агентство сообщает, что Даугавпилская городская дума намерена обратиться в Конституционный суд и оспорить конституционность закона, запрещающего демонстрацию советских памятников.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html
латвия
россия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788107108_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_3a1acaf31be118c6d897baa8fbece911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, рига, рижская дума
19:38 14.07.2022
 
Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников

Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране

© Sputnik / Перейти в фотобанкПамятник Освободителям в Парке Победы в Риге
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA.
Как сообщило агентство, правительство Латвии в четверг поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов и других объектов, "прославляющих", в том числе, Советский Союз.
"Установлено, что памятник в рижском Парке Победы может быть демонтирован, а подлежащие демонтажу объекты... определяются кабинетом министров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предлагаемые к сносу памятники есть во всех регионах Латвии. При этом агентство сообщает, что Даугавпилская городская дума намерена обратиться в Конституционный суд и оспорить конституционность закона, запрещающего демонстрацию советских памятников.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.
Памятник генералу Николаю Ватутину в Киеве, облитый красной краской представителями националистической организации С14. 13 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:59Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятникиСегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.
 
В миреЛатвияРоссияРигаРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала