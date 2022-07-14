Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников
Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране
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Памятник Освободителям в Парке Победы в Риге . Архивное фото
МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA.
Как сообщило агентство, правительство Латвии в четверг поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов и других объектов, "прославляющих", в том числе, Советский Союз.
"Установлено, что памятник в рижском Парке Победы может быть демонтирован, а подлежащие демонтажу объекты... определяются кабинетом министров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предлагаемые к сносу памятники есть во всех регионах Латвии. При этом агентство сообщает, что Даугавпилская городская дума намерена обратиться в Конституционный суд и оспорить конституционность закона, запрещающего демонстрацию советских памятников.
Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.
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