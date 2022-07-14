https://ria.ru/20220714/pamyatniki-1802549232.html

Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников

Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников - РИА Новости, 14.07.2022

Правительство Латвии поддержало снос серии советских памятников

Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:38

2022-07-14T19:38

2022-07-14T19:38

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МОСКВА, 14 июля - РИА Новости. Правительство Латвии поддержало демонтаж еще одной серии советских памятников в стране, передает в четверг агентство LETA.Как сообщило агентство, правительство Латвии в четверг поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов и других объектов, "прославляющих", в том числе, Советский Союз.Отмечается, что предлагаемые к сносу памятники есть во всех регионах Латвии. При этом агентство сообщает, что Даугавпилская городская дума намерена обратиться в Конституционный суд и оспорить конституционность закона, запрещающего демонстрацию советских памятников.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 Мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

https://ria.ru/20220708/pamyat-1801215843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, латвия, россия, рига, рижская дума