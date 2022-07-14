https://ria.ru/20220714/otnosheniya-1802445835.html

В Кремле отметили ухудшение отношений России и США

В Кремле отметили ухудшение отношений России и США - РИА Новости, 14.07.2022

В Кремле отметили ухудшение отношений России и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:42

2022-07-14T14:42

2022-07-14T15:10

в мире

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает."Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, дмитрий песков