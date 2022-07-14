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В Кремле отметили ухудшение отношений России и США - РИА Новости, 14.07.2022
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В Кремле отметили ухудшение отношений России и США
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:42
2022-07-14T15:10
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает."Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
14:42 14.07.2022 (обновлено: 15:10 14.07.2022)
 
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США

Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России и США действительно ухудшились

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытый после реконструкции Большой Каменный мост
Открытый после реконструкции Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытый после реконструкции Большой Каменный мост. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает.
"Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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