https://ria.ru/20220714/otnosheniya-1802445835.html
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:42
2022-07-14T14:42
2022-07-14T15:10
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает."Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
14:42 14.07.2022 (обновлено: 15:10 14.07.2022)
В Кремле отметили ухудшение отношений России и США
Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России и США действительно ухудшились