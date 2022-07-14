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В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 14.07.2022
В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:58
2022-07-14T17:58
2022-07-14T17:58
в мире
здоровье - общество
воз
оспа обезьян
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж.По словам министра, вирус был выявлен у мужчины, который 12 июля прибыл в штат на самолете. Министр отметила, что состояние пациента достаточно стабильное, принимаются рекомендуемые ВОЗ меры. Были выявлены близкие контакты заболевшего, в их числе его родители, два водителя автомобилей и 11 пассажиров авиарейса, находившиеся на соседних местах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.По последним данным ВОЗ, в 63 странах мира зарегистрировано 9,2 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Индии выявили первый случай заражения обезьяньей оспой
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Индии, передает
местное агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж.
По словам министра, вирус был выявлен у мужчины, который 12 июля прибыл в штат на самолете. Министр отметила, что состояние пациента достаточно стабильное, принимаются рекомендуемые ВОЗ
меры. Были выявлены близкие контакты заболевшего, в их числе его родители, два водителя автомобилей и 11 пассажиров авиарейса, находившиеся на соседних местах.
"Не о чем волноваться или переживать. Все меры приняты, состояние пациента стабильно", - приводит агентство слова Джордж.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
По последним данным ВОЗ, в 63 странах мира зарегистрировано 9,2 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян.