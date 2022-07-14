https://ria.ru/20220714/ospa-1802521815.html

В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 14.07.2022

В Индии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:58

2022-07-14T17:58

2022-07-14T17:58

в мире

здоровье - общество

воз

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Индии, передает местное агентство ANI со ссылкой на министра здравоохранения штата Керала Вину Джордж.По словам министра, вирус был выявлен у мужчины, который 12 июля прибыл в штат на самолете. Министр отметила, что состояние пациента достаточно стабильное, принимаются рекомендуемые ВОЗ меры. Были выявлены близкие контакты заболевшего, в их числе его родители, два водителя автомобилей и 11 пассажиров авиарейса, находившиеся на соседних местах.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.По последним данным ВОЗ, в 63 странах мира зарегистрировано 9,2 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян