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В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2022
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В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву
В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву
Москва надеется, что израильское руководство проявит корректность в случае возможных просьб США о поставках оружия Киеву, заявил журналистам в четверг замглавы... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:12
2022-07-14T17:12
в мире
джо байден
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
россия
израиль
сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва надеется, что израильское руководство проявит корректность в случае возможных просьб США о поставках оружия Киеву, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Ранее издание Axios сообщило, что президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль попросит премьера Яира Лапида начать поставки Украине современного оружия."Не знаю, что он там предлагал и какая реакция, но, надеемся, что у израильского руководства достаточно мудрости, чтобы вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией. Во всех контекстах", - сказал Богданов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию Axios.
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в мире, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, сша
17:12 14.07.2022
 
В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву

Богданов: Россия надеется на корректный подход Израиля в случае просьб США об оружии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва надеется, что израильское руководство проявит корректность в случае возможных просьб США о поставках оружия Киеву, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее издание Axios сообщило, что президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль попросит премьера Яира Лапида начать поставки Украине современного оружия.
"Не знаю, что он там предлагал и какая реакция, но, надеемся, что у израильского руководства достаточно мудрости, чтобы вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией. Во всех контекстах", - сказал Богданов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию Axios.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 09:19
СМИ: Байден попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Украине
 
В миреДжо БайденЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)РоссияИзраильСША
 
 
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