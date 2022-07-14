https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802502680.html

В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву

В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД выразили надежду на корректность Израиля в поставках оружия Киеву

Москва надеется, что израильское руководство проявит корректность в случае возможных просьб США о поставках оружия Киеву, заявил журналистам в четверг замглавы... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:12

2022-07-14T17:12

2022-07-14T17:12

в мире

джо байден

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

россия

израиль

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва надеется, что израильское руководство проявит корректность в случае возможных просьб США о поставках оружия Киеву, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Ранее издание Axios сообщило, что президент США Джо Байден в ходе визита в Израиль попросит премьера Яира Лапида начать поставки Украине современного оружия."Не знаю, что он там предлагал и какая реакция, но, надеемся, что у израильского руководства достаточно мудрости, чтобы вести себя корректно и конструктивно в отношениях с Россией. Во всех контекстах", - сказал Богданов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать публикацию Axios.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802337866.html

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в мире, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, сша