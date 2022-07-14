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В Госдуме назвали заявление Киева о роли западного оружия иллюзией - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802497292.html
В Госдуме назвали заявление Киева о роли западного оружия иллюзией
В Госдуме назвали заявление Киева о роли западного оружия иллюзией - РИА Новости, 14.07.2022
В Госдуме назвали заявление Киева о роли западного оружия иллюзией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал иллюзией заявление Киева о роли западного оружия, которое якобы меняет ход конфликта на Украине. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:02
2022-07-14T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
михаил шеремет
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал иллюзией заявление Киева о роли западного оружия, которое якобы меняет ход конфликта на Украине.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта и нивелирует преимущество российской армии."В Киеве весьма погорячились, говоря о роли и значении западного оружия. Не стоит тешить себя иллюзиями. На все западные военные разработки у нас есть достойный ответ, и Россия умело развеет миф об исключительности и эффективности западного оружия, как это уже сделано с турецкими беспилотниками", - сказал РИА Новости Шеремет.Депутат подчеркнул, что поставки западного оружия Украине для уничтожения мирных граждан не останутся безнаказанными. "Ну а пока пусть западные страны оголяют свой военный потенциал, который мы успешно уничтожим на Украине", - подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220714/lnr-1802397727.html
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в мире, украина, россия, госдума рф, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
17:02 14.07.2022
 
В Госдуме назвали заявление Киева о роли западного оружия иллюзией

Депутат Шеремет: в Киеве весьма погорячились, говоря о роли и значении западного оружия

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал иллюзией заявление Киева о роли западного оружия, которое якобы меняет ход конфликта на Украине.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта и нивелирует преимущество российской армии.
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"В Киеве весьма погорячились, говоря о роли и значении западного оружия. Не стоит тешить себя иллюзиями. На все западные военные разработки у нас есть достойный ответ, и Россия умело развеет миф об исключительности и эффективности западного оружия, как это уже сделано с турецкими беспилотниками", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат подчеркнул, что поставки западного оружия Украине для уничтожения мирных граждан не останутся безнаказанными. "Ну а пока пусть западные страны оголяют свой военный потенциал, который мы успешно уничтожим на Украине", - подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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