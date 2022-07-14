https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802369103.html

Эксперт рассказал, почему пока не стоит бояться гиперзвуковых ракет США

Эксперт рассказал, почему пока не стоит бояться гиперзвуковых ракет США - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт рассказал, почему пока не стоит бояться гиперзвуковых ракет США

Россия уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как США ещё только добиваются стабильных... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:32

2022-07-14T11:32

2022-07-14T11:35

в мире

сша

россия

lockheed martin

министерство обороны сша

сармат (ракета)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия уже давно располагает широкой линейкой гиперзвукового оружия и работает над его новым поколением, в то время как США ещё только добиваются стабильных полётов на сверхзвуковой скорости, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.Так он прокомментировал сообщение представителя Военно-воздушных сил США, согласно которому американские ВВС провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. В Пентагоне сообщили, что испытание стало 12-м летным тестом в рамках разработки системы перспективной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A и третьим испытанием с фактическим запуском ракеты."Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полёта, а "научить" её на такой скорости маневрировать и точно поражать цель. Говорить о том, что "мы научили болванку летать на гиперзвуке", в американских реалиях может прозвучать как техническое достижение, при этом Россия имеет на вооружении немало гиперзвуковых комплексов различного базирования, причем это уже серийные образцы", - сказал Леонков.Эксперт напомнил, что на вооружении российской армии стоят такие серийные гиперзвуковые ракетные комплексы воздушного, морского и наземного базирования, как "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также планирующий боевой блок "Авангард". Кроме того, проходит испытания межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат"."Работы по созданию гиперзвукового оружия не прекращаются, при этом вопрос по маневрированию таких ракет у нас решен, теперь нужно нарастить дальность их поражения. Грубо говоря, мы сейчас разрабатываем гиперзвуковые комплексы условного второго поколения, в то время как США только решают базовые вопросы первого этапа разработки, причем непонятно, когда эти изделия ещё смогут пойти в серию", - отметил Леонков.В конце июня Пентагон сообщал о неудачном летном испытании гиперзвуковой ракеты в рамках программы неядерного быстрого удара (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"). В апреле и мае СМИ сообщали об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет производства компании Lockheed Martin. Речь шла об испытании ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), а также перспективной гиперзвуковой крылатой ракете (ARRW).

https://ria.ru/20220705/shary-1800426980.html

https://ria.ru/20220630/raketa-1799189509.html

https://ria.ru/20220617/oruzhie-1796209967.html

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в мире, сша, россия, lockheed martin , министерство обороны сша, сармат (ракета)