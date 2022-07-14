Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием - РИА Новости, 14.07.2022
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием
Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил в Telegram... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T02:40
2022-07-14T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
евросоюз
javelin (птрк)
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797955668_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b76116758c63353bd18c7eb7ec43c70c.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Политик отметил, что значительная часть передаваемого Киеву вооружения, благодаря действиям контрабандистов, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки террористов и организованных преступных групп.По его мнению, вывезенное с Украины вооружение, попав в руки европейских экстремистов, может угрожать жизни наиболее значимых политиков ЕС."Европа &lt;…&gt; находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", — предположил Кива.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220707/sholts-1800878210.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797955668_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f41f61b184f139fdfb8dabb492e9ab22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, евросоюз, javelin (птрк), олаф шольц, германия, еврокомиссия, илья кива
02:40 14.07.2022 (обновлено: 02:55 14.07.2022)
 
Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием

Экс-депутат Рады Кива: Шольца и фон дер Ляйен могут убить переданным Украине оружием

© AP Photo / Olivier MatthysКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Политик отметил, что значительная часть передаваемого Киеву вооружения, благодаря действиям контрабандистов, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки террористов и организованных преступных групп.
"Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше куда угодно — в любую точку мира через черный рынок", — объяснил Кива.
По его мнению, вывезенное с Украины вооружение, попав в руки европейских экстремистов, может угрожать жизни наиболее значимых политиков ЕС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", — предположил Кива.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:35
В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаКиевЕвросоюзJavelin (ПТРК)Олаф ШольцГерманияЕврокомиссияИлья Кива
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала