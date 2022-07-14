https://ria.ru/20220714/oruzhie-1802320922.html

Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием

Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием - РИА Новости, 14.07.2022

Экс-депутат Рады рассказал, как Шольца могут убить переданным Киеву оружием

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил в Telegram... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T02:40

2022-07-14T02:40

2022-07-14T02:55

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

киев

евросоюз

javelin (птрк)

олаф шольц

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут убить при помощи западного оружия, поставляемого на Украину, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Политик отметил, что значительная часть передаваемого Киеву вооружения, благодаря действиям контрабандистов, отправляется обратно в Европу, где попадает в руки террористов и организованных преступных групп.По его мнению, вывезенное с Украины вооружение, попав в руки европейских экстремистов, может угрожать жизни наиболее значимых политиков ЕС."Европа <…> находится в зоне риска начала террористических атак! Cмешно будет, если кортеж Шольца взорвут американским Javelin или самолет Урсулы фон дер Ляйен собьют английским NLAW", — предположил Кива.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1800878210.html

украина

киев

германия

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, евросоюз, javelin (птрк), олаф шольц, германия, еврокомиссия, илья кива