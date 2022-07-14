https://ria.ru/20220714/oruell-1802426487.html

США считают книгу "Скотный двор" инструкцией, заявил Медведев

США считают книгу "Скотный двор" инструкцией, заявил Медведев - РИА Новости, 14.07.2022

США считают книгу "Скотный двор" инструкцией, заявил Медведев

США воспринимают книгу Джорджа Оруэлла "Скотный двор" как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации себе подобных, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:05

2022-07-14T14:05

2022-07-14T14:24

сша

джордж оруэлл (эрик блэр)

россия

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США воспринимают книгу Джорджа Оруэлла "Скотный двор" как руководство к действию или инструкцию по эксплуатации себе подобных, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, при этом, по его мнению, американцам ближе лозунг хряка по имени Наполеон из литературного произведения."Книга Джорджа Оруэлла "Скотный двор" – произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально, как руководство к действию. Или инструкцию по эксплуатации себе подобных. На своих деньгах Америка начертала пафосное In God we Trust. На самом же деле ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: "Все животные равны. Но некоторые равнее прочих". Это, можно сказать, суть американского понимания демократии", - написал Медведев.По словам Медведева, такая модель мироустройства очень простая – всем все нельзя, а США – все можно. И чем дальше, тем больше США стремятся присвоить себе право "Верховного Арбитра" международной морали и законности, при этом неподсудного и безнаказанного, подчеркнул Медведев. Он отметил, что приспешников США хватает даже в России."Почему? А потому что именно они – США – и есть светоч демократии. Именно они лучшие, они исключительные. И об этом почти с нацистским восторгом говорит большая часть американской элиты и их британские прихвостни. И не только они. Клевретов у них хватает. Даже у нас. Вспоминаю свой разговор с российским нефтяным олигархом, который после отсидки переквалифицировался в главного оппозиционера. Году в 2002-м он сказал мне, что у нас всё не так устроено. Я спросил его: "А как надо-то?" И получил восхитительный ответ: "Да просто как в Америке. Прямо надо сделать слепок с них и ничего не менять. Лучше не придумаешь". Дословно", - заявил зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220319/totalitarizm-1778933829.html

https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, джордж оруэлл (эрик блэр), россия, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев