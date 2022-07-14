https://ria.ru/20220714/odessa-1802567432.html
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов - РИА Новости, 14.07.2022
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов
Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы настройщиков доступа к российским телеканалам, их услугами воспользовались тысячи жителей региона,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:30
2022-07-14T21:30
2022-07-14T21:30
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы настройщиков доступа к российским телеканалам, их услугами воспользовались тысячи жителей региона, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко."Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы, которая в обход запрета продавала настройки к российским телеканалам...услугами группы воспользовалась ни одна тысяча людей", - сказал Марченко в обращении в Telegram-канале.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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одесская область, украина, россия
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков доступа к российским телеканалам