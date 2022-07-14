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Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов - РИА Новости, 14.07.2022
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Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов - РИА Новости, 14.07.2022
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов
Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы настройщиков доступа к российским телеканалам, их услугами воспользовались тысячи жителей региона,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:30
2022-07-14T21:30
одесская область
украина
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы настройщиков доступа к российским телеканалам, их услугами воспользовались тысячи жителей региона, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко."Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы, которая в обход запрета продавала настройки к российским телеканалам...услугами группы воспользовалась ни одна тысяча людей", - сказал Марченко в обращении в Telegram-канале.На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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одесская область, украина, россия
21:30 14.07.2022
 
Киберполиция Одесской области нашла настройщиков российских телеканалов

Киберполиция Одесской области нашла настройщиков доступа к российским телеканалам

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы настройщиков доступа к российским телеканалам, их услугами воспользовались тысячи жителей региона, сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Киберполиция Одесской области прекратила деятельность группы, которая в обход запрета продавала настройки к российским телеканалам...услугами группы воспользовалась ни одна тысяча людей", - сказал Марченко в обращении в Telegram-канале.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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