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В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
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В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации
В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022
В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации
Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:36
2022-07-14T15:36
россия
общество
кировская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр соколов (врио губернатора кировской области)
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона.Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг проголосовали за изменения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которые касаются мер социальной поддержки."Врио губернатора Кировской области Александр Соколов предложил предоставить дополнительные меры поддержки детям жителей Кировской области, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Глава региона предложил предоставлять таким детям полную (100%) компенсацию расходов на обучение в вузе, если ребенок не был принят в рамках специальной квоты, установленной президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2022 года", - говорится в сообщении.Также предложено установить ежемесячные денежные выплаты, которые будут предоставляться детям участников спецоперациии: 5 тысяч рублей детям погибших или ставших инвалидами I группы, 3,5 тысячи рублей – детям получивших II группу инвалидности Право на такую выплату распространится и на студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.Подчеркивается, что заявления на выплаты начнут принимать с 1 августа 2022 года.Помимо компенсации оплаты обучения, из бюджета Кировской области выделили 42 миллиона рублей на единовременные денежные выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
https://ria.ru/20220714/volgograd-1802439444.html
https://realty.ria.ru/20220708/zakon-1801300130.html
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кировская область
донецкая народная республика
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россия, общество, кировская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр соколов (врио губернатора кировской области), владимир путин
15:36 14.07.2022
 
В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации

Детям участников спецоперации на Украине из Кировской области оплатят обучение в вузах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона.
Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг проголосовали за изменения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которые касаются мер социальной поддержки.
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"Врио губернатора Кировской области Александр Соколов предложил предоставить дополнительные меры поддержки детям жителей Кировской области, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Глава региона предложил предоставлять таким детям полную (100%) компенсацию расходов на обучение в вузе, если ребенок не был принят в рамках специальной квоты, установленной президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2022 года", - говорится в сообщении.
Также предложено установить ежемесячные денежные выплаты, которые будут предоставляться детям участников спецоперациии: 5 тысяч рублей детям погибших или ставших инвалидами I группы, 3,5 тысячи рублей – детям получивших II группу инвалидности Право на такую выплату распространится и на студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.
Подчеркивается, что заявления на выплаты начнут принимать с 1 августа 2022 года.
Помимо компенсации оплаты обучения, из бюджета Кировской области выделили 42 миллиона рублей на единовременные денежные выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
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РоссияОбществоКировская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр Соколов (врио губернатора Кировской области)Владимир Путин
 
 
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