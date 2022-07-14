https://ria.ru/20220714/obuchenie-1802461916.html

В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации

В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации - РИА Новости, 14.07.2022

В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации

Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:36

2022-07-14T15:36

2022-07-14T15:36

россия

общество

кировская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр соколов (врио губернатора кировской области)

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона.Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг проголосовали за изменения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которые касаются мер социальной поддержки."Врио губернатора Кировской области Александр Соколов предложил предоставить дополнительные меры поддержки детям жителей Кировской области, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Глава региона предложил предоставлять таким детям полную (100%) компенсацию расходов на обучение в вузе, если ребенок не был принят в рамках специальной квоты, установленной президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2022 года", - говорится в сообщении.Также предложено установить ежемесячные денежные выплаты, которые будут предоставляться детям участников спецоперациии: 5 тысяч рублей детям погибших или ставших инвалидами I группы, 3,5 тысячи рублей – детям получивших II группу инвалидности Право на такую выплату распространится и на студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.Подчеркивается, что заявления на выплаты начнут принимать с 1 августа 2022 года.Помимо компенсации оплаты обучения, из бюджета Кировской области выделили 42 миллиона рублей на единовременные денежные выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

https://ria.ru/20220714/volgograd-1802439444.html

https://realty.ria.ru/20220708/zakon-1801300130.html

россия

кировская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, кировская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр соколов (врио губернатора кировской области), владимир путин