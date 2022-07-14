В Кировской области оплатят обучение в вузах детям участников спецоперации
Детям участников спецоперации на Украине из Кировской области оплатят обучение в вузах
Студенты на занятии. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл – РИА Новости. Детям военных из Кировской области, участвующих в спецоперации на Украине, будут оплачивать обучение в вузе, сообщила пресс-служба правительства региона.
Депутаты законодательного собрания Кировской области в четверг проголосовали за изменения проекта закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", которые касаются мер социальной поддержки.
"Врио губернатора Кировской области Александр Соколов предложил предоставить дополнительные меры поддержки детям жителей Кировской области, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Глава региона предложил предоставлять таким детям полную (100%) компенсацию расходов на обучение в вузе, если ребенок не был принят в рамках специальной квоты, установленной президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2022 года", - говорится в сообщении.
Также предложено установить ежемесячные денежные выплаты, которые будут предоставляться детям участников спецоперациии: 5 тысяч рублей детям погибших или ставших инвалидами I группы, 3,5 тысячи рублей – детям получивших II группу инвалидности Право на такую выплату распространится и на студентов очной формы обучения до достижения ими возраста 23 лет.
Подчеркивается, что заявления на выплаты начнут принимать с 1 августа 2022 года.
Помимо компенсации оплаты обучения, из бюджета Кировской области выделили 42 миллиона рублей на единовременные денежные выплаты членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.