https://ria.ru/20220714/obstrel-1802560864.html
Следователи прибыли на место обстрела автостанции в Донецке
Следователи прибыли на место обстрела автостанции в Донецке - РИА Новости, 14.07.2022
Следователи прибыли на место обстрела автостанции в Донецке
Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела украинскими боевиками автостанции в центре Донецка, где погибли два человека и РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:42
2022-07-14T20:42
2022-07-14T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации прибыли на место обстрела украинскими боевиками автостанции в центре Донецка, где погибли два человека и еще несколько жителей получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.Оперативная группа следователей СК РФ провела комплекс следственных действий. В том числе был зафиксирован факт гибели двух человек и разрушения инфраструктуры.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 15.05 мск четверга выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова сообщил, что обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777.Кроме того, следователи СК РФ провели осмотр места вчерашнего удара украинскими боевиками из РСЗО "Ураган" по другому району Донецка, в результате чего два мирных жителя погибли, еще пятеро получили ранения. В ходе следственных мероприятий были зафиксированы повреждения квартиры в многоэтажном доме. Кроме того, следователи опросили свидетелей и потерпевших. На месте были обнаружены части и поражающие элементы реактивного снаряда, выпущенного с позиций украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
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Следователи СК РФ на месте обстрела автостанции в Донецке
Следователи СК РФ на месте обстрела автостанции в Донецке
2022-07-14T20:42
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
20:42 14.07.2022 (обновлено: 22:36 14.07.2022)
Следователи прибыли на место обстрела автостанции в Донецке
Следователи СК России прибыли на место обстрела автостанции в центре Донецке