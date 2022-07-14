https://ria.ru/20220714/obstrel-1802527364.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли поселок Гольмовский снарядами калибром 152 миллиметра, а также выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли поселок Гольмовский снарядами калибром 152 миллиметра, а также выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 17.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра; 17:00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (Без использования авиации)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр