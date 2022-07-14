https://ria.ru/20220714/obstrel-1802527364.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли поселок Гольмовский снарядами калибром 152 миллиметра, а также выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли поселок Гольмовский снарядами калибром 152 миллиметра, а также выпустили 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров по Новобахмутовке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.35 - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра... 17.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра; 17:00 - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров (Без использования авиации)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
18:17 14.07.2022 (обновлено: 18:29 14.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский
ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 миллиметра по Гольмовскому