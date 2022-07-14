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В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы - РИА Новости, 14.07.2022

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы

Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:17

2022-07-14T16:17

2022-07-14T16:31

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова."Украинские боевики нанесли удар по автостанции "Центр" в Донецке... Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Глава республики прибыл на место обстрела, где ранее погибли два мирных жителя и три получили ранения. По данным Пушилина погибла девушка, возвращавшаяся с работы, и водитель маршрутки.Пушилин подчеркнул, что рядом с автостанцией нет военных объектов. "Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей Республики", - добавил он.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр