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В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802479404.html
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы - РИА Новости, 14.07.2022
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы
Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:17
2022-07-14T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова."Украинские боевики нанесли удар по автостанции "Центр" в Донецке... Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Глава республики прибыл на место обстрела, где ранее погибли два мирных жителя и три получили ранения. По данным Пушилина погибла девушка, возвращавшаяся с работы, и водитель маршрутки.Пушилин подчеркнул, что рядом с автостанцией нет военных объектов. "Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей Республики", - добавил он.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
16:17 14.07.2022 (обновлено: 16:31 14.07.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из западной гаубицы

Глава ДНР Пушилин: ВСУ обстреляли автостанцию в Донецке из американской гаубицы М777

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Обстрел автостанции "Центр" в Ворошиловском районе Донецка велся из американской гаубицы М777, сообщил глава ДНР Денис Пушилин со ссылкой на руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.
"Украинские боевики нанесли удар по автостанции "Центр" в Донецке... Руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
Глава республики прибыл на место обстрела, где ранее погибли два мирных жителя и три получили ранения. По данным Пушилина погибла девушка, возвращавшаяся с работы, и водитель маршрутки.
Пушилин подчеркнул, что рядом с автостанцией нет военных объектов. "Это очередной целенаправленный обстрел мирных жителей Республики", - добавил он.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.05 мск выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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