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Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска за 5 минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку, применив минометы и РСЗО "Град", заявили в представительстве Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:08
2022-07-14T16:08
2022-07-14T16:08
специальная военная операция на украине
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горловка
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
стирол
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку, применив минометы и РСЗО "Град", заявили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь ракет из РСЗО "Град"; 15.05 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Новобахмутовку
ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Новобахмутовку из минометов и "Града"