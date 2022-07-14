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Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802417932.html
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка
Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:40
2022-07-14T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ленинский район
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Предыдущий обстрел Ленинского района был зафиксирован представительством в 13.00, когда по Донецку выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), ленинский район, украина, нато, ситуация в днр и лнр
13:40 14.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили по Ленинскому району Донецка десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУличный кот сидит на бетонном заборе, разрушенном при обстреле со стороны ВСУ
Уличный кот сидит на бетонном заборе, разрушенном при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уличный кот сидит на бетонном заборе, разрушенном при обстреле со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Предыдущий обстрел Ленинского района был зафиксирован представительством в 13.00, когда по Донецку выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Ленинский районУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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