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Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:40

2022-07-14T13:40

2022-07-14T13:40

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донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.15 снова обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Предыдущий обстрел Ленинского района был зафиксирован представительством в 13.00, когда по Донецку выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.15 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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