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Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
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Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за полчаса выпустили 25 мин и снарядов по Донецку, Ясиноватой и Новобахмутовке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:16
2022-07-14T12:50
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 25 мин и снарядов по Донецку, Ясиноватой и Новобахмутовке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных украинских формирований) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что украинские войска также выпустили в 11.30 мск десять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в 12.00 мск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Новобахмутовка находится менее чем в 50 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220714/donbass-1802391584.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая
12:16 14.07.2022 (обновлено: 12:50 14.07.2022)
 
Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка десятью минами

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 25 мин и снарядов по Донецку, Ясиноватой и Новобахмутовке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных украинских формирований) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:20Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
В представительстве добавили, что украинские войска также выпустили в 11.30 мск десять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в 12.00 мск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Новобахмутовка находится менее чем в 50 километрах к северу от Донецка.
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В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЯсиноватая
 
 
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