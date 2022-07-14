https://ria.ru/20220714/obstrel-1802390254.html

Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска в 12:00 обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за полчаса выпустили 25 мин и снарядов по Донецку, Ясиноватой и Новобахмутовке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:16

2022-07-14T12:16

2022-07-14T12:50

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 25 мин и снарядов по Донецку, Ясиноватой и Новобахмутовке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных украинских формирований) по направлениям: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", – говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что украинские войска также выпустили в 11.30 мск десять мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в 12.00 мск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Новобахмутовка находится менее чем в 50 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220714/donbass-1802391584.html

https://ria.ru/20220714/donbass-1802337245.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ясиноватая