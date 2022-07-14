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Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке
Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке
Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:57
2022-07-14T07:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Марьинка — населенный пункт Александровка: выпущена 21 мина калибром 120 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
07:57 14.07.2022
 
Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Марьинка — населенный пункт Александровка: выпущена 21 мина калибром 120 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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