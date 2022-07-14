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Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке

Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские войска выпустили более 20 мин по Александровке

Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:57

2022-07-14T07:57

2022-07-14T07:57

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк (днр)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка в Донецкой Народной Республике, выпустив 21 мину калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:10 (совпадает с мск) — населенный пункт Марьинка — населенный пункт Александровка: выпущена 21 мина калибром 120 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины, донецкая народная республика