https://ria.ru/20220714/obstrel-1802329441.html

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T07:36

2022-07-14T07:36

2022-07-14T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

нато

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

сша

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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.ВСУ открыли огонь в 06:40 со стороны поселка Новгородское."Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Спустя полчаса обстрелу подвергся другой поселок — Александровка, по нему выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров.Накануне украинские силовики не раз открывали огонь по Пантелеймоновке из 155-миллиметровых орудий и РСЗО "Град". В целом за минувшие сутки жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали два мирных жителя ДНР, еще шесть человек получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые украинские войска применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

сша

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в мире, украина, донецк (днр), нато, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), сша