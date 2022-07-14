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ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/obstrel-1802329441.html
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 14.07.2022
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T07:36
2022-07-14T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
нато
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
сша
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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.ВСУ открыли огонь в 06:40 со стороны поселка Новгородское."Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Спустя полчаса обстрелу подвергся другой поселок — Александровка, по нему выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров.Накануне украинские силовики не раз открывали огонь по Пантелеймоновке из 155-миллиметровых орудий и РСЗО "Град". В целом за минувшие сутки жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали два мирных жителя ДНР, еще шесть человек получили ранения.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые украинские войска применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, украина, донецк (днр), нато, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), сша
07:36 14.07.2022 (обновлено: 09:05 14.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку натовским калибром

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
ВСУ открыли огонь в 06:40 со стороны поселка Новгородское.
"Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Спустя полчаса обстрелу подвергся другой поселок — Александровка, по нему выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:42Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР
Накануне украинские силовики не раз открывали огонь по Пантелеймоновке из 155-миллиметровых орудий и РСЗО "Град". В целом за минувшие сутки жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали два мирных жителя ДНР, еще шесть человек получили ранения.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые украинские войска применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с подразделениями ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)НАТОДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)США
 
 
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