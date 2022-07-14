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Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности - РИА Новости, 14.07.2022
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Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности
Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности - РИА Новости, 14.07.2022
Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности
Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T22:24
2022-07-14T22:25
в мире
молдавия
кишинев
россия
обсе
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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских правоохранительных органов, сообщает в четверг Бюро по реинтеграции.Объединенная контрольная комиссия — трехсторонняя миротворческая сила и объединенная структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной. В четверг, 14 июля, состоялось очередное рабочее заседании ОКК в городе Бендеры."Представители миссии ОБСЕ в Молдавии, которая выполняет задачи по мониторингу зоны безопасности, уведомили Комиссию о том, что они подвергаются запугиванию и ограничению свободы передвижения со стороны приднестровских правоохранительных органов", - говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции.В правительственной структуре отметили, что представители ОБСЕ охарактеризовали действия приднестровской стороны как "серьезное нарушение принципа свободы передвижения"."В ходе дискуссий делегация Кишинева решительно осудила действия Тирасполя против представителей миссии ОБСЕ в Молдавии потребовала немедленного прекращения любых проявлений препятствования свободе передвижения в Зоне безопасности", — отмечается в пресс-релизе.В Бюро по реинтеграции&nbsp; подчеркнули, что миссия ОБСЕ в Молдавии действует в Зоне безопасности в соответствии с "Принципами сотрудничества с Объединенной контрольной комиссией", подписанными 10 декабря 2004 года, с мандатом на оказание Комиссии необходимой поддержки для достижения цели Соглашения от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, обсе
22:24 14.07.2022 (обновлено: 22:25 14.07.2022)
 
Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности

Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила кишиневской делегации о "запугивании" в Зоне безопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских правоохранительных органов, сообщает в четверг Бюро по реинтеграции.
Объединенная контрольная комиссия — трехсторонняя миротворческая сила и объединенная структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной. В четверг, 14 июля, состоялось очередное рабочее заседании ОКК в городе Бендеры.
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"Представители миссии ОБСЕ в Молдавии, которая выполняет задачи по мониторингу зоны безопасности, уведомили Комиссию о том, что они подвергаются запугиванию и ограничению свободы передвижения со стороны приднестровских правоохранительных органов", - говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции.
В правительственной структуре отметили, что представители ОБСЕ охарактеризовали действия приднестровской стороны как "серьезное нарушение принципа свободы передвижения".
"В ходе дискуссий делегация Кишинева решительно осудила действия Тирасполя против представителей миссии ОБСЕ в Молдавии потребовала немедленного прекращения любых проявлений препятствования свободе передвижения в Зоне безопасности", — отмечается в пресс-релизе.
В Бюро по реинтеграции  подчеркнули, что миссия ОБСЕ в Молдавии действует в Зоне безопасности в соответствии с "Принципами сотрудничества с Объединенной контрольной комиссией", подписанными 10 декабря 2004 года, с мандатом на оказание Комиссии необходимой поддержки для достижения цели Соглашения от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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