https://ria.ru/20220714/obse-1802573851.html

Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности

Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности - РИА Новости, 14.07.2022

Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности

Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:24

2022-07-14T22:24

2022-07-14T22:25

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских правоохранительных органов, сообщает в четверг Бюро по реинтеграции.Объединенная контрольная комиссия — трехсторонняя миротворческая сила и объединенная структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной. В четверг, 14 июля, состоялось очередное рабочее заседании ОКК в городе Бендеры."Представители миссии ОБСЕ в Молдавии, которая выполняет задачи по мониторингу зоны безопасности, уведомили Комиссию о том, что они подвергаются запугиванию и ограничению свободы передвижения со стороны приднестровских правоохранительных органов", - говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции.В правительственной структуре отметили, что представители ОБСЕ охарактеризовали действия приднестровской стороны как "серьезное нарушение принципа свободы передвижения"."В ходе дискуссий делегация Кишинева решительно осудила действия Тирасполя против представителей миссии ОБСЕ в Молдавии потребовала немедленного прекращения любых проявлений препятствования свободе передвижения в Зоне безопасности", — отмечается в пресс-релизе.В Бюро по реинтеграции подчеркнули, что миссия ОБСЕ в Молдавии действует в Зоне безопасности в соответствии с "Принципами сотрудничества с Объединенной контрольной комиссией", подписанными 10 декабря 2004 года, с мандатом на оказание Комиссии необходимой поддержки для достижения цели Соглашения от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html

https://ria.ru/20220625/pridnestrove-1798048038.html

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