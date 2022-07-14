22:24 14.07.2022 (обновлено: 22:25 14.07.2022)
Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила о "запугивании" в Зоне безопасности
Миссия ОБСЕ в Молдавии сообщила кишиневской делегации о "запугивании" в Зоне безопасности
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Миссия ОБСЕ в Молдавии пожаловалась кишиневской делегации Объединенной контрольной комиссии о якобы имевших место запугиваний со стороны приднестровских правоохранительных органов, сообщает в четверг Бюро по реинтеграции.
Объединенная контрольная комиссия — трехсторонняя миротворческая сила и объединенная структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной. В четверг, 14 июля, состоялось очередное рабочее заседании ОКК в городе Бендеры.
"Представители миссии ОБСЕ в Молдавии, которая выполняет задачи по мониторингу зоны безопасности, уведомили Комиссию о том, что они подвергаются запугиванию и ограничению свободы передвижения со стороны приднестровских правоохранительных органов", - говорится в сообщении для прессы Бюро по реинтеграции.
В правительственной структуре отметили, что представители ОБСЕ охарактеризовали действия приднестровской стороны как "серьезное нарушение принципа свободы передвижения".
В Бюро по реинтеграции подчеркнули, что миссия ОБСЕ в Молдавии действует в Зоне безопасности в соответствии с "Принципами сотрудничества с Объединенной контрольной комиссией", подписанными 10 декабря 2004 года, с мандатом на оказание Комиссии необходимой поддержки для достижения цели Соглашения от 21 июля 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.