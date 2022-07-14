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В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер - РИА Новости, 14.07.2022
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В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер
В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:38
2022-07-14T17:08
в мире
сша
россия
дмитрий песков
бриттни грайнер
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает."Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, бриттни грайнер
14:38 14.07.2022 (обновлено: 17:08 14.07.2022)
 
В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос обмена гражданки США Грайнер

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер в Химкинском суде Московской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает.
"Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:45
Россия готова к работе с США по вопросу обмена заключенных, заявили в МИД
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковБриттни Грайнер
 
 
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