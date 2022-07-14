https://ria.ru/20220714/obmen-1802442849.html

В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер

В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер - РИА Новости, 14.07.2022

В Кремле не стали комментировать вопрос обмена гражданки США Грайнер

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:38

2022-07-14T14:38

2022-07-14T17:08

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сша

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дмитрий песков

бриттни грайнер

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос журналистов о возможном обмене гражданки США Бриттни Грайнер, что вопросы обменов Кремль не обсуждает."Вопросы обменов мы никогда не обсуждаем. А то, что отношения ухудшились - это факт", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, хотел бы Кремль обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и ухудшились ли отношения между Россией и США после начала спецоперации.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево". Досмотр ручной клади выявил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.Грайнер - одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

https://ria.ru/20220714/mid-1802400471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, дмитрий песков, бриттни грайнер