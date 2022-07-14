https://ria.ru/20220714/nefteprovod-1802535604.html

Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии

Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии - РИА Новости, 14.07.2022

Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии

Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:40

2022-07-14T18:40

2022-07-14T18:40

цены на нефть

чехия

триест

австрия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152450/68/1524506845_0:116:1185:782_1920x0_80_0_0_0e909709019b7dba989cd813fdaf40ab.jpg

ПРАГА, 14 июл – РИА Новости. Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава чешского кабмина Петр Фиала после переговоров в Праге с баварским премьером Маркусом Зедером.Трансальпийский нефтепровод TAL обеспечивает транспортировку нефти из итальянского порта Триест, в который она доставляется морским путем, в Австрию, Германию и Чехию.По словам Зедера, повышение мощности нефтепровода TAL на 17% вступает в силу с пятницы."Для нашего правительства согласие с повышением мощности нефтепровода TAL, с просьбой о котором к нам обратились наши чешские коллеги, было естественным делом. Мы рады, что таким образом можем помочь чешской промышленности и населению. Мы видим в этом то самое проявление европейской солидарности, о которой сейчас много говорится в рамках ЕС", - сказал Зедер.Согласно данным минпромторга Чехии, в 2021 году республика получила 6,8 миллиона тонн нефти, на 10,8% больше, чем годом ранее. При этом 48,8% нефти поступило в Чехию из России, остальной объем поставок пришелся на нефтепровод TAL.Как сообщил Зедер, на переговорах с Фиалой был также затронут вопрос о необходимости увеличения числа терминалов на сжиженный природный газ на севере и юге Европы.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789867117.html

чехия

триест

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, чехия, триест, австрия, евросоюз