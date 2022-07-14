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Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии - РИА Новости, 14.07.2022
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Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии
Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии - РИА Новости, 14.07.2022
Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии
Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:40
2022-07-14T18:40
цены на нефть
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ПРАГА, 14 июл – РИА Новости. Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава чешского кабмина Петр Фиала после переговоров в Праге с баварским премьером Маркусом Зедером.Трансальпийский нефтепровод TAL обеспечивает транспортировку нефти из итальянского порта Триест, в который она доставляется морским путем, в Австрию, Германию и Чехию.По словам Зедера, повышение мощности нефтепровода TAL на 17% вступает в силу с пятницы."Для нашего правительства согласие с повышением мощности нефтепровода TAL, с просьбой о котором к нам обратились наши чешские коллеги, было естественным делом. Мы рады, что таким образом можем помочь чешской промышленности и населению. Мы видим в этом то самое проявление европейской солидарности, о которой сейчас много говорится в рамках ЕС", - сказал Зедер.Согласно данным минпромторга Чехии, в 2021 году республика получила 6,8 миллиона тонн нефти, на 10,8% больше, чем годом ранее. При этом 48,8% нефти поступило в Чехию из России, остальной объем поставок пришелся на нефтепровод TAL.Как сообщил Зедер, на переговорах с Фиалой был также затронут вопрос о необходимости увеличения числа терминалов на сжиженный природный газ на севере и юге Европы.
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цены на нефть, чехия, триест, австрия, евросоюз
18:40 14.07.2022
 
Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии

Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии на 17 процентов

© AP Photo / Al GrilloТрансаляскинский нефтепровод
Трансаляскинский нефтепровод - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Al Grillo
Трансаляскинский нефтепровод. Архивное фото
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ПРАГА, 14 июл – РИА Новости. Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава чешского кабмина Петр Фиала после переговоров в Праге с баварским премьером Маркусом Зедером.
Трансальпийский нефтепровод TAL обеспечивает транспортировку нефти из итальянского порта Триест, в который она доставляется морским путем, в Австрию, Германию и Чехию.
"Это решение баварских властей имеет чрезвычайно важное значение для чешской энергетической политики и безопасности. Повышение мощностей TAL поможет нам получать больше нефти из Триеста и, таким образом, постепенно избавиться от зависимости от нефти из РФ", - сказал Фиала.
По словам Зедера, повышение мощности нефтепровода TAL на 17% вступает в силу с пятницы.
"Для нашего правительства согласие с повышением мощности нефтепровода TAL, с просьбой о котором к нам обратились наши чешские коллеги, было естественным делом. Мы рады, что таким образом можем помочь чешской промышленности и населению. Мы видим в этом то самое проявление европейской солидарности, о которой сейчас много говорится в рамках ЕС", - сказал Зедер.
Согласно данным минпромторга Чехии, в 2021 году республика получила 6,8 миллиона тонн нефти, на 10,8% больше, чем годом ранее. При этом 48,8% нефти поступило в Чехию из России, остальной объем поставок пришелся на нефтепровод TAL.
Как сообщил Зедер, на переговорах с Фиалой был также затронут вопрос о необходимости увеличения числа терминалов на сжиженный природный газ на севере и юге Европы.
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