Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии
Власти Баварии одобрили повышение мощности нефтепровода TAL для Чехии на 17 процентов
© AP Photo / Al GrilloТрансаляскинский нефтепровод
© AP Photo / Al Grillo
Трансаляскинский нефтепровод. Архивное фото
ПРАГА, 14 июл – РИА Новости. Власти федеральной немецкой земли Бавария одобрили повышение на 17% суточной мощности нефтепровода TAL, по которому нефть поступает в Чехию, сообщил глава чешского кабмина Петр Фиала после переговоров в Праге с баварским премьером Маркусом Зедером.
"Это решение баварских властей имеет чрезвычайно важное значение для чешской энергетической политики и безопасности. Повышение мощностей TAL поможет нам получать больше нефти из Триеста и, таким образом, постепенно избавиться от зависимости от нефти из РФ", - сказал Фиала.
По словам Зедера, повышение мощности нефтепровода TAL на 17% вступает в силу с пятницы.
"Для нашего правительства согласие с повышением мощности нефтепровода TAL, с просьбой о котором к нам обратились наши чешские коллеги, было естественным делом. Мы рады, что таким образом можем помочь чешской промышленности и населению. Мы видим в этом то самое проявление европейской солидарности, о которой сейчас много говорится в рамках ЕС", - сказал Зедер.
Согласно данным минпромторга Чехии, в 2021 году республика получила 6,8 миллиона тонн нефти, на 10,8% больше, чем годом ранее. При этом 48,8% нефти поступило в Чехию из России, остальной объем поставок пришелся на нефтепровод TAL.
Как сообщил Зедер, на переговорах с Фиалой был также затронут вопрос о необходимости увеличения числа терминалов на сжиженный природный газ на севере и юге Европы.