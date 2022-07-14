https://ria.ru/20220714/navodnenie-1802498413.html
В США более 40 человек пропали из-за наводнения
В США более 40 человек пропали из-за наводнения - РИА Новости, 14.07.2022
В США более 40 человек пропали из-за наводнения
Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:04
2022-07-14T17:04
2022-07-14T17:21
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802502166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8556ec439c211065eeac1aaf037737aa.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в американском штате Вирджиния, передает в четверг CNN.Сильные ливневые дожди, начиная со вторника, привели к затоплению населенных пунктов в округе Бучанан на западе штата, в ряде населенных пунктов жилые дома оказались смыты, повреждены дороги и мосты по всему региону, разорваны линии связи. В штате введен режим ЧС по распоряжению местных властей.Как уточняют полицейские, несмотря на тяжелые последствия ливней, официально пока нет данных ни об одном погибшем.
https://ria.ru/20220713/navodnenie-1802181387.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802502166_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_bbc2a60a9ea4fbfbe8e3cae552c03617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
17:04 14.07.2022 (обновлено: 17:21 14.07.2022)
В США более 40 человек пропали из-за наводнения
CNN: более 40 человек пропали из-за наводнения в штате Вирджиния