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В США более 40 человек пропали из-за наводнения - РИА Новости, 14.07.2022
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В США более 40 человек пропали из-за наводнения
В США более 40 человек пропали из-за наводнения - РИА Новости, 14.07.2022
В США более 40 человек пропали из-за наводнения
Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:04
2022-07-14T17:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в американском штате Вирджиния, передает в четверг CNN.Сильные ливневые дожди, начиная со вторника, привели к затоплению населенных пунктов в округе Бучанан на западе штата, в ряде населенных пунктов жилые дома оказались смыты, повреждены дороги и мосты по всему региону, разорваны линии связи. В штате введен режим ЧС по распоряжению местных властей.Как уточняют полицейские, несмотря на тяжелые последствия ливней, официально пока нет данных ни об одном погибшем.
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в мире, сша
17:04 14.07.2022 (обновлено: 17:21 14.07.2022)
 
В США более 40 человек пропали из-за наводнения

CNN: более 40 человек пропали из-за наводнения в штате Вирджиния

© AP Photo / Michael ClubbБаптистская церковь в городе Уайтвуд в штате Вирджиния, пострадавшая от наводнения
Баптистская церковь в городе Уайтвуд в штате Вирджиния, пострадавшая от наводнения - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Michael Clubb
Баптистская церковь в городе Уайтвуд в штате Вирджиния, пострадавшая от наводнения
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в американском штате Вирджиния, передает в четверг CNN.
Сильные ливневые дожди, начиная со вторника, привели к затоплению населенных пунктов в округе Бучанан на западе штата, в ряде населенных пунктов жилые дома оказались смыты, повреждены дороги и мосты по всему региону, разорваны линии связи. В штате введен режим ЧС по распоряжению местных властей.
Как уточняют полицейские, несмотря на тяжелые последствия ливней, официально пока нет данных ни об одном погибшем.
Город Чэнду провинции Сычуань, Китай - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:38
В Китае из-за наводнения погибли три человека
 
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