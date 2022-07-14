https://ria.ru/20220714/navodnenie-1802498413.html

В США более 40 человек пропали из-за наводнения

В США более 40 человек пропали из-за наводнения - РИА Новости, 14.07.2022

В США более 40 человек пропали из-за наводнения

Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:04

2022-07-14T17:04

2022-07-14T17:21

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Спасатели и полиция разыскивают не менее сорока четырех человек, с которыми потеряна связь и нет информации об их местоположении в результате наводнения в американском штате Вирджиния, передает в четверг CNN.Сильные ливневые дожди, начиная со вторника, привели к затоплению населенных пунктов в округе Бучанан на западе штата, в ряде населенных пунктов жилые дома оказались смыты, повреждены дороги и мосты по всему региону, разорваны линии связи. В штате введен режим ЧС по распоряжению местных властей.Как уточняют полицейские, несмотря на тяжелые последствия ливней, официально пока нет данных ни об одном погибшем.

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