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Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму - РИА Новости, 14.07.2022
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму
Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:34
2022-07-14T12:34
2022-07-14T12:34
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что огромное дерево рухнуло на дом в Малом Каретном переулке.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму
Префектура округа Москвы: упавшее в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму