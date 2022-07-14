https://ria.ru/20220714/moskva-1802396640.html

Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму

Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму - РИА Новости, 14.07.2022

Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму

Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:34

2022-07-14T12:34

2022-07-14T12:34

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38424/84/384248488_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_a9c1a1ec9fc85869e0ba629490177cba.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что огромное дерево рухнуло на дом в Малом Каретном переулке.

https://ria.ru/20220714/pogoda-1802372448.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)