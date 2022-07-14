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Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму - РИА Новости, 14.07.2022
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Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму - РИА Новости, 14.07.2022
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму
Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:34
2022-07-14T12:34
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что огромное дерево рухнуло на дом в Малом Каретном переулке.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:34 14.07.2022
 
Упавшее на жилой дом в центре Москвы дерево повредило оконную раму

Префектура округа Москвы: упавшее в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму

© РИА Новости / Светлана КаражасДерево, упавшее в Москве
Дерево, упавшее в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Светлана Каражас
Дерево, упавшее в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Упавшее на жилой дом в центре Москвы в Малом Каретном переулке дерево повредило оконную раму, сообщили РИА Новости в префектуре Центрального административного округа.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что огромное дерево рухнуло на дом в Малом Каретном переулке.
"На место оперативно прибыли коммунальные службы и МЧС. Пострадавших нет, повреждена оконная рама. На данный момент дерево распиливают и вывозят", - заявили в префектуре.
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ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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