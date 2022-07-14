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Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам - РИА Новости, 14.07.2022
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Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам
Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам - РИА Новости, 14.07.2022
Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам
Служба занятости в Москве за последние 2,5 года помогла 30 тысячам мам с детьми до семи лет найти работу, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:15
2022-07-14T12:31
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба занятости в Москве за последние 2,5 года помогла 30 тысячам мам с детьми до семи лет найти работу, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."За последние 2,5 года около 30 тысяч женщин с детьми до семи лет трудоустроились при поддержке столичной службы занятости населения. Для мам, находящихся в поиске работы, разработана широкая линейка сервисов, включающая карьерные консультации, тренинги, специальные программы и бесплатное дополнительное профессиональное обучение", - говорится в сообщении.По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, при подборе вакансий специалисты ориентируются не только на образование, квалификацию и опыт работы, но на индивидуальные пожелания к графику и формату. Кроме того, по направлению службы занятости женщины с детьми могут освоить новую специальность и повысить квалификацию в вузах столицы.Отмечается, что более 30% обратившихся в службу занятости мам детей-дошкольников выбирают офисную работу, около 24% нашли работу в сервисной индустрии. Кроме того, почти 18% мам с детьми дошкольниками работают продавцами-консультантами, администраторами торгового зала, менеджерами продажам и специалистами по маркетингу.
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общество, москва, анастасия ракова
12:15 14.07.2022 (обновлено: 12:31 14.07.2022)
 

Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам

© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба занятости в Москве за последние 2,5 года помогла 30 тысячам мам с детьми до семи лет найти работу, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"За последние 2,5 года около 30 тысяч женщин с детьми до семи лет трудоустроились при поддержке столичной службы занятости населения. Для мам, находящихся в поиске работы, разработана широкая линейка сервисов, включающая карьерные консультации, тренинги, специальные программы и бесплатное дополнительное профессиональное обучение", - говорится в сообщении.
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По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, при подборе вакансий специалисты ориентируются не только на образование, квалификацию и опыт работы, но на индивидуальные пожелания к графику и формату. Кроме того, по направлению службы занятости женщины с детьми могут освоить новую специальность и повысить квалификацию в вузах столицы.
Отмечается, что более 30% обратившихся в службу занятости мам детей-дошкольников выбирают офисную работу, около 24% нашли работу в сервисной индустрии. Кроме того, почти 18% мам с детьми дошкольниками работают продавцами-консультантами, администраторами торгового зала, менеджерами продажам и специалистами по маркетингу.
"Часто, когда мамы решают вернуться к профессиональной деятельности, им бывает непросто адаптироваться, разобраться в реалиях современного рынка труда, подобрать вакансию, соответствующую их потребностям, возможностям и ожиданиям. Мы понимаем это и активно поддерживаем женщин в вопросах их профессиональной реализации. Специалисты службы занятости помогают сориентироваться в актуальных трендах, разработать индивидуальный карьерный сценарий, составить конкурентоспособное резюме, выбрать наиболее подходящий вариант трудоустройства, а также организовывают собеседования с работодателем", - приводятся на сайте слова Раковой.
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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