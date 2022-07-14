https://ria.ru/20220714/moskva-1802389261.html

Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам

Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам - РИА Новости, 14.07.2022

Ракова: служба занятости Москвы трудоустроила 30 тысяч молодых мам

Служба занятости в Москве за последние 2,5 года помогла 30 тысячам мам с детьми до семи лет найти работу, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:31

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба занятости в Москве за последние 2,5 года помогла 30 тысячам мам с детьми до семи лет найти работу, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."За последние 2,5 года около 30 тысяч женщин с детьми до семи лет трудоустроились при поддержке столичной службы занятости населения. Для мам, находящихся в поиске работы, разработана широкая линейка сервисов, включающая карьерные консультации, тренинги, специальные программы и бесплатное дополнительное профессиональное обучение", - говорится в сообщении.По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, которые приводятся на сайте, при подборе вакансий специалисты ориентируются не только на образование, квалификацию и опыт работы, но на индивидуальные пожелания к графику и формату. Кроме того, по направлению службы занятости женщины с детьми могут освоить новую специальность и повысить квалификацию в вузах столицы.Отмечается, что более 30% обратившихся в службу занятости мам детей-дошкольников выбирают офисную работу, около 24% нашли работу в сервисной индустрии. Кроме того, почти 18% мам с детьми дошкольниками работают продавцами-консультантами, администраторами торгового зала, менеджерами продажам и специалистами по маркетингу.

https://ria.ru/20220708/sovfed-1801334050.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, анастасия ракова