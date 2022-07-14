https://ria.ru/20220714/medvedev-1802428458.html

Медведев заявил о раздутых имперских амбициях США

Медведев заявил о раздутых имперских амбициях США - РИА Новости, 14.07.2022

Медведев заявил о раздутых имперских амбициях США

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что излишне раздутые имперские амбиции США – признак, что империи, "раскормленной и обнаглевшей от своей... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:11

2022-07-14T14:11

2022-07-14T14:28

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что излишне раздутые имперские амбиции США – признак, что империи, "раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности", жить осталось не очень долго.В своем Telegram-канале Медведев написал, что национальная гордыня США, "помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, – очень опасная вещь"."Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века. Однако чем дальше, тем сложнее жирным "хрякам со скотного двора" диктовать остальной планете свои правила. Излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции – верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго", - заявил Медведев.Он отметил, что на просторах других стран и континентов "американцы уже не первое столетие стремятся присвоить себе исключительное "право силы", на словах выказывая почтение праву международному или сакральному"."Американцы и правда уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий и неблаговидный, всё равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе её и выпишут. Поэтому бомбёжки, расстрелы, перевороты в других государствах при поддержке США – пожалуйста, любой каприз за деньги с портретами президентов. Банкнот хватает, их всегда можно допечатать. Равно как и предусмотрительности – эмиссию Америка держит при себе, а вот войны предпочитает вести "в гостях" и желательно чужими руками", - добавил замруководителя Совбеза РФ."Можно и дальше продолжать свято верить в миссию США и исключительность их народа. Но вряд ли это поможет, когда насаждаемый ими миропорядок окончательно рухнет", - написал Медведев."Мир, готовый жить по англосаксонским правилам, усыхает и сужается. Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому что сила совсем в другом" - добавил он.

https://ria.ru/20220712/rossiya-1801904565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, в мире, россия, дмитрий медведев