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Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала - РИА Новости, 14.07.2022
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Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала
Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала - РИА Новости, 14.07.2022
Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала
Следует ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, соответствующая инициатива разрабатывается "Справедливой Россией – За правду", сообщил лидер партии... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:29
2022-07-14T13:29
общество
россия
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
материнский капитал
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Следует ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, соответствующая инициатива разрабатывается "Справедливой Россией – За правду", сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала… Поэтому в настоящий момент наша фракция "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает инициативу о прогрессии маткапитала", - написал он.Миронов отметил, что введение материнского капитала на первого ребенка – правильная мера, однако в этом случае необходимо увеличивать выплаты на последующих детей. "Введение маткапитала на первого ребенка – правильная мера, наша партия на ней настаивала. Но в таком случае надо увеличивать выплаты и на вторых, и последующих детей", - уточнил он.По словам Миронова, такая мера будет способствовать увеличению рождаемости, а также поспособствует многодетности. "При таком подходе программа станет мощным стимулом не только рождаемости, но и многодетности. А именно многодетность позволит переломить негативный демографический тренд", - резюмировал он.
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общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, материнский капитал
13:29 14.07.2022
 
Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала

Миронов предложил увеличивать выплаты по маткапиталу с каждым последующим ребенком

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Следует ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, соответствующая инициатива разрабатывается "Справедливой Россией – За правду", сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала… Поэтому в настоящий момент наша фракция "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает инициативу о прогрессии маткапитала", - написал он.
Миронов отметил, что введение материнского капитала на первого ребенка – правильная мера, однако в этом случае необходимо увеличивать выплаты на последующих детей. "Введение маткапитала на первого ребенка – правильная мера, наша партия на ней настаивала. Но в таком случае надо увеличивать выплаты и на вторых, и последующих детей", - уточнил он.
По словам Миронова, такая мера будет способствовать увеличению рождаемости, а также поспособствует многодетности. "При таком подходе программа станет мощным стимулом не только рождаемости, но и многодетности. А именно многодетность позволит переломить негативный демографический тренд", - резюмировал он.
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ОбществоРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновМатеринский капитал
 
 
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