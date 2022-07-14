https://ria.ru/20220714/matkapital-1802414548.html

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала - РИА Новости, 14.07.2022

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала

Следует ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, соответствующая инициатива разрабатывается "Справедливой Россией – За правду", сообщил лидер партии... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:29

2022-07-14T13:29

2022-07-14T13:29

общество

россия

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

материнский капитал

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Следует ввести прогрессивную шкалу материнского капитала, соответствующая инициатива разрабатывается "Справедливой Россией – За правду", сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."По сути, нам нужна прогрессивная шкала маткапитала… Поэтому в настоящий момент наша фракция "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает инициативу о прогрессии маткапитала", - написал он.Миронов отметил, что введение материнского капитала на первого ребенка – правильная мера, однако в этом случае необходимо увеличивать выплаты на последующих детей. "Введение маткапитала на первого ребенка – правильная мера, наша партия на ней настаивала. Но в таком случае надо увеличивать выплаты и на вторых, и последующих детей", - уточнил он.По словам Миронова, такая мера будет способствовать увеличению рождаемости, а также поспособствует многодетности. "При таком подходе программа станет мощным стимулом не только рождаемости, но и многодетности. А именно многодетность позволит переломить негативный демографический тренд", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210519/matkapital-1733022511.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, материнский капитал