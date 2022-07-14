https://ria.ru/20220714/manturov-1802553803.html

Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером

Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 14.07.2022

Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером

Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:01

2022-07-14T20:01

2022-07-14T20:01

экономика

денис мантуров

владимир путин

михаил мишустин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_f09d80efb66ef5e1d3e8be1591f85311.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. А премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность."На внеочередном заседании комитета по промышленности и торговле депутаты единогласно вынесли решение рекомендовать Государственной Думе утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Владимир Гутенев.В ходе своего выступления на заседании комитета Мантуров "подчеркнул значимость увеличения технологического суверенитета нашей страны; выделил первоочередные критически важные направления для форсирования процесса импортозамещения (среди которых химический комплекс, металлургия, микроэлектроника, машиностроение); рассказал про необходимые меры стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных производителей", сообщает депутат.При этом сам Гутенев обратил внимание Мантурова на актуальность и важность воссоздания отраслевых НИИ. "В условиях возрастающего спроса на прорывные технологии и инновации это внесет большой вклад в обеспечение устойчивого развития экономики и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий", - считает он.

https://ria.ru/20220714/manturov-1802522820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, денис мантуров, владимир путин, михаил мишустин, россия, госдума рф