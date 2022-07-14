Рейтинг@Mail.ru
Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/manturov-1802553803.html
Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером
Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером - РИА Новости, 14.07.2022
Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером
Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:01
2022-07-14T20:01
экономика
денис мантуров
владимир путин
михаил мишустин
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_f09d80efb66ef5e1d3e8be1591f85311.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. А премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность."На внеочередном заседании комитета по промышленности и торговле депутаты единогласно вынесли решение рекомендовать Государственной Думе утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Владимир Гутенев.В ходе своего выступления на заседании комитета Мантуров "подчеркнул значимость увеличения технологического суверенитета нашей страны; выделил первоочередные критически важные направления для форсирования процесса импортозамещения (среди которых химический комплекс, металлургия, микроэлектроника, машиностроение); рассказал про необходимые меры стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных производителей", сообщает депутат.При этом сам Гутенев обратил внимание Мантурова на актуальность и важность воссоздания отраслевых НИИ. "В условиях возрастающего спроса на прорывные технологии и инновации это внесет большой вклад в обеспечение устойчивого развития экономики и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий", - считает он.
https://ria.ru/20220714/manturov-1802522820.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, владимир путин, михаил мишустин, россия, госдума рф
20:01 14.07.2022
 
Профильный комитет Госдумы одобрил утверждение Мантурова вице-премьером

Комитет по промышленности и торговле рекомендовал ГД утвердить Мантурова вице-премьером

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Думский комитет по промышленности и торговле рекомендовал Госдуме утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. А премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на соответствующую должность.
"На внеочередном заседании комитета по промышленности и торговле депутаты единогласно вынесли решение рекомендовать Государственной Думе утвердить Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли", - сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Владимир Гутенев.
В ходе своего выступления на заседании комитета Мантуров "подчеркнул значимость увеличения технологического суверенитета нашей страны; выделил первоочередные критически важные направления для форсирования процесса импортозамещения (среди которых химический комплекс, металлургия, микроэлектроника, машиностроение); рассказал про необходимые меры стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных производителей", сообщает депутат.
При этом сам Гутенев обратил внимание Мантурова на актуальность и важность воссоздания отраслевых НИИ. "В условиях возрастающего спроса на прорывные технологии и инновации это внесет большой вклад в обеспечение устойчивого развития экономики и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий", - считает он.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 18:00
"Новые люди" поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
 
ЭкономикаДенис МантуровВладимир ПутинМихаил МишустинРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала