https://ria.ru/20220714/lnr-1802344917.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:06

2022-07-14T10:06

2022-07-14T10:15

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр