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Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:06
2022-07-14T10:06
2022-07-14T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:06 14.07.2022 (обновлено: 10:15 14.07.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 58 человек, 15 сложили оружие