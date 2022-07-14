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Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных - РИА Новости, 14.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:06
2022-07-14T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:06 14.07.2022 (обновлено: 10:15 14.07.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили 58 украинских военных

Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 58 человек, 15 сложили оружие

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска за минувшие сутки потеряли 58 человек, 15 военных добровольно сложили оружие.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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