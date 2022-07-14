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В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/lisichansk-1802447075.html
В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск
В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск - РИА Новости, 14.07.2022
В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск
Выставка трофейной боевой техники и вооружения украинских войск, в том числе поставляемого странами НАТО, прошла в освобожденном Лисичанске в ЛНР, сообщила... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:49
2022-07-14T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
россия
луганская народная республика
лисичанск
нато
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Выставка трофейной боевой техники и вооружения украинских войск, в том числе поставляемого странами НАТО, прошла в освобожденном Лисичанске в ЛНР, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики."В освобожденном городе Лисичанске прошла выставка боевой техники, которая состояла на вооружении киевского режима, а также вооружения, поставляемого странами НАТО и Америки, которая уничтожает мирное население Луганской Народной Республики ", – говорится в видеоролике с выставке, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.В результате успешных боевых действий ВС РФ и Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия
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в мире, сергей лавров, россия, луганская народная республика, лисичанск, нато, вооруженные силы рф
14:49 14.07.2022
 
В Лисичанске прошла выставка трофейной техники украинских войск

Народная милиция ЛНР: в Лисичанске прошла выставка трофейной техники и вооружения ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Выставка трофейной боевой техники и вооружения украинских войск, в том числе поставляемого странами НАТО, прошла в освобожденном Лисичанске в ЛНР, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
"В освобожденном городе Лисичанске прошла выставка боевой техники, которая состояла на вооружении киевского режима, а также вооружения, поставляемого странами НАТО и Америки, которая уничтожает мирное население Луганской Народной Республики ", – говорится в видеоролике с выставке, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
В результате успешных боевых действий ВС РФ и Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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