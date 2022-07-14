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Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения - РИА Новости, 14.07.2022
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Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения
Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения - РИА Новости, 14.07.2022
Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения
Бесперебойное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:39
2022-07-14T12:02
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бесперебойное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.Как уточнили в пресс-службе министерства, Мурашко встретился с руководством ассоциации, представителями западных фармацевтических компаний и производителями медицинского оборудования.На встрече также обсуждались вопросы организации госзакупок, регулирования цен на лекарственных препараты, бесперебойность поставок, сервисного обслуживания медицинского оборудования и обновления программного обеспечения.Представители иностранных компаний заявили, что намерены продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, сервисное обслуживание, добавили в Минздраве.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
11:39 14.07.2022 (обновлено: 12:02 14.07.2022)
 
Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения

Глава Минздрава Мурашко назвал бесперебойное обеспечение лекарствами одним из приоритетов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бесперебойное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.
Как уточнили в пресс-службе министерства, Мурашко встретился с руководством ассоциации, представителями западных фармацевтических компаний и производителями медицинского оборудования.
"Бесперебойное лекарственное обеспечение является сегодня одним из приоритетов в сфере здравоохранения. Государству и производителям важно поддерживать диалог, слышать друг друга", - отметил министр, слова которого привели в пресс-службе.
На встрече также обсуждались вопросы организации госзакупок, регулирования цен на лекарственных препараты, бесперебойность поставок, сервисного обслуживания медицинского оборудования и обновления программного обеспечения.
Представители иностранных компаний заявили, что намерены продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, сервисное обслуживание, добавили в Минздраве.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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