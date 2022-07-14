https://ria.ru/20220714/lekarstva-1802371846.html

Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения

Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения - РИА Новости, 14.07.2022

Мурашко заявил о приоритете бесперебойного лекарственного обеспечения

Бесперебойное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:39

2022-07-14T11:39

2022-07-14T12:02

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бесперебойное лекарственное обеспечение – это один из приоритетов в сфере здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.Как уточнили в пресс-службе министерства, Мурашко встретился с руководством ассоциации, представителями западных фармацевтических компаний и производителями медицинского оборудования.На встрече также обсуждались вопросы организации госзакупок, регулирования цен на лекарственных препараты, бесперебойность поставок, сервисного обслуживания медицинского оборудования и обновления программного обеспечения.Представители иностранных компаний заявили, что намерены продолжать бизнес в России, включая поставки и производство лекарств и медицинского оборудования, сервисное обслуживание, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20220613/minzdrav-1794999231.html

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здоровье - общество, россия, михаил мурашко