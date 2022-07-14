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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля - РИА Новости, 14.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220714/kurs-1802477555.html
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля - РИА Новости, 14.07.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,54 копейки - до 58,2568 рубля, курс евро - на 55,7 копейки, до 58,3432 рубля,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:15
2022-07-14T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,54 копейки - до 58,2568 рубля, курс евро - на 55,7 копейки, до 58,3432 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
16:15 14.07.2022
 
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 58,26 рубля, евро — до 58,34

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,54 копейки - до 58,2568 рубля, курс евро - на 55,7 копейки, до 58,3432 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 01:14
Глава Минфина назвал доллар и евро "токсичными" для России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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