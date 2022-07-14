https://ria.ru/20220714/krym-1802420645.html

В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов

В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов - РИА Новости, 14.07.2022

В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов

В Крыму, несмотря на логистические сложности, с начала года уже отдохнули около трех миллионов туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:15

2022-07-14T17:15

2022-07-14T17:15

туризм

севастополь

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика крым

зарина догузова

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103786_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3a3bdbc33ab0753e4646990e4e0fd2c8.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму, несмотря на логистические сложности, с начала года уже отдохнули около трех миллионов туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Самый популярный способ добраться до полуострова сейчас — это автомобиль или комбинированные виды транспорта, уточнила глава ведомства, добавив, что регион ждет новых туристов и она сама собирается провести там летний отпуск.Говоря о долгосрочных планах, глава Ростуризма назвала стратегической задачей, "чтобы Крым и Севастополь в горизонте 5-10 лет стали развитым круглогодичным курортом": с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой, хорошей культурно-досуговой инфраструктурой.

https://ria.ru/20220711/kurorty-1800878349.html

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

севастополь, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика крым, зарина догузова, новости - туризм, туризм, туристы, отдых, турпоток, отдых на море, куда поехать