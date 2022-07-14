https://ria.ru/20220714/krym-1802420645.html
В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов
В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов - РИА Новости, 14.07.2022
В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов
В Крыму, несмотря на логистические сложности, с начала года уже отдохнули около трех миллионов туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:15
2022-07-14T17:15
2022-07-14T17:15
туризм
севастополь
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика крым
зарина догузова
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму, несмотря на логистические сложности, с начала года уже отдохнули около трех миллионов туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Самый популярный способ добраться до полуострова сейчас — это автомобиль или комбинированные виды транспорта, уточнила глава ведомства, добавив, что регион ждет новых туристов и она сама собирается провести там летний отпуск.Говоря о долгосрочных планах, глава Ростуризма назвала стратегической задачей, "чтобы Крым и Севастополь в горизонте 5-10 лет стали развитым круглогодичным курортом": с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой, хорошей культурно-досуговой инфраструктурой.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов
Ростуризм: с начала года в Крыму отдохнули около трех миллионов человек
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Крыму, несмотря на логистические сложности, с начала года уже отдохнули около трех миллионов туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В Крыму и Севастополе летний сезон в самом разгаре. На полуострове уже отдохнули около трех миллионов человек, это практически на уровне успешного допандемийного 2019 года. При этом туристов меньше, чем в рекордном прошлом году",— сказала Догузова в ходе поездки в Крым.
Самый популярный способ добраться до полуострова сейчас — это автомобиль или комбинированные виды транспорта, уточнила глава ведомства, добавив, что регион ждет новых туристов и она сама собирается провести там летний отпуск.
"Погода шикарная: +26, море теплое, +23. Крым, конечно, очень ждет гостей. От того, насколько успешно пройдет сезон, зависят сотни тысяч рабочих мест", — сказала она.
Говоря о долгосрочных планах, глава Ростуризма назвала стратегической задачей, "чтобы Крым и Севастополь в горизонте 5-10 лет стали развитым круглогодичным курортом": с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой, хорошей культурно-досуговой инфраструктурой.