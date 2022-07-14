https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html

Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс

Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс - РИА Новости, 14.07.2022

Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс

Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин, сообщили в правительстве Приморья. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:25

2022-07-14T11:25

2022-07-14T11:25

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин, сообщили в правительстве Приморья.На маршрутах будут ходить специально оборудованные суда ледового класса, так как навигация больших лайнеров там невозможна. На борту есть комнаты отдыха, ресторан, кают-компания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты будут использоваться надувные моторные лодки. В маршрут, помимо прочего, включены труднодоступные локации, где нет никакой инфраструктуры. Шестидневное плавание стоит от 282 тысяч рублей."Приморье привлекательно и для операторов круизных маршрутов по Дальнему Востоку — как транспортный хаб, и для путешественников — как возможность попутно познакомиться с Владивостоком, его историей, архитектурой и культурой", — приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского.

https://ria.ru/20220713/chartery-1802141504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, владивосток, дальний восток, туризм, туристы, маршруты, сахалин