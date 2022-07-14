https://ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс - РИА Новости, 14.07.2022
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс
Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин, сообщили в правительстве Приморья. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:25
2022-07-14T11:25
2022-07-14T11:25
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин, сообщили в правительстве Приморья.На маршрутах будут ходить специально оборудованные суда ледового класса, так как навигация больших лайнеров там невозможна. На борту есть комнаты отдыха, ресторан, кают-компания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты будут использоваться надувные моторные лодки. В маршрут, помимо прочего, включены труднодоступные локации, где нет никакой инфраструктуры. Шестидневное плавание стоит от 282 тысяч рублей."Приморье привлекательно и для операторов круизных маршрутов по Дальнему Востоку — как транспортный хаб, и для путешественников — как возможность попутно познакомиться с Владивостоком, его историей, архитектурой и культурой", — приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владивосток, дальний восток, туризм, туристы, маршруты, сахалин
Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс
Первый круизный рейс на теплоходе "Академик Шокальский" отправился на Сахалин
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Первый круизный рейс отправился из Владивостока на Сахалин, сообщили в правительстве Приморья.
"Туристы на экспедиционном судне "Академик Шокальский" посетят острова Аскольд и Петрова, Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники, мыс Четырех скал, бухту Владимира. Завершится путешествие в порту Корсаков", — рассказали в пресс-службе, добавив, что до конца сезона запланировано еще несколько подобных круизных туров из Владивостока.
На маршрутах будут ходить специально оборудованные суда ледового класса, так как навигация больших лайнеров там невозможна. На борту есть комнаты отдыха, ресторан, кают-компания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты будут использоваться надувные моторные лодки.
В маршрут, помимо прочего, включены труднодоступные локации, где нет никакой инфраструктуры. Шестидневное плавание стоит от 282 тысяч рублей.
"Приморье привлекательно и для операторов круизных маршрутов по Дальнему Востоку — как транспортный хаб, и для путешественников — как возможность попутно познакомиться с Владивостоком, его историей, архитектурой и культурой", — приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского.