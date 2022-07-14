https://ria.ru/20220714/kreditovanie-1802338716.html

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга - РИА Новости, 14.07.2022

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг РФ с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга, теперь льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T09:25

2022-07-14T09:25

2022-07-14T09:33

экономика

авто

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

группа газ

lada vesta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797410432_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_297f23f8225b3aad14e0c5ab3847f1b2.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга, теперь льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 миллионов рублей и электромобили Evolute, говорится в сообщении министерства."Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей. Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г", - отмечается в сообщении."В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. А также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба министерства.По условиям программы льготного автокредитования, субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа - 25% для компенсации стоимости доставки из европейской части России, уточнили в Минпромторге. Раньше скидка по льготным автокредитам составляла 10%, для ДФО - также 25%.Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей, и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, "Камаз" и "Урал". Скидка на электромобили составит 35%, но не более 925 тысяч рублей на один электромобиль.Согласно прогнозу Минпромторга, по льготному автокредитованию будет продано не менее 50 тысяч машин, по льготному лизингу - 25,7 тысячи.

https://ria.ru/20211220/avtokredit-1764484092.html

https://ria.ru/20220218/konkurs-1773621608.html

россия

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), группа газ, lada vesta, липецк