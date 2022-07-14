https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802506938.html

Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти

Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти - РИА Новости, 14.07.2022

Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти

С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:23

2022-07-14T17:23

2022-07-14T18:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

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нижегородская область

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой губернатора Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу.Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20220713/covid-19-1802091150.html

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нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, анна попова, россия, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)