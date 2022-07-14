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Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти - РИА Новости, 14.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220714/koronavirus-1802506938.html
Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти
Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти - РИА Новости, 14.07.2022
Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти
С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:23
2022-07-14T18:26
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой губернатора Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу.Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - отметил Никитин.
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нижегородская область
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:23 14.07.2022 (обновлено: 18:26 14.07.2022)
 
Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти

Попова допустила рост числа случаев COVID-19 в России из-за новых вариантов "омикрона"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой губернатора Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу.
"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой", - сказала в ходе встречи Попова, слова которой приводит пресс-служба.
Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - отметил Никитин.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияГлеб НикитинНижегородская областьНижний НовгородКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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