17:23 14.07.2022 (обновлено: 18:26 14.07.2022)
Попова предупредила, что число новых случаев COVID-19 будет расти
Попова допустила рост числа случаев COVID-19 в России из-за новых вариантов "омикрона"
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С появлением новых вариантов "омикрона" в России произойдет рост числа случаев новой коронавирусной инфекции, но подварианты не приводят к более тяжелому течению болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой губернатора Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин и главный государственный санитарный врач России Анна Попова провели рабочую встречу.
"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой", - сказала в ходе встречи Попова, слова которой приводит пресс-служба.
Еще одной темой встречи стала реализация в Нижнем Новгороде мероприятий федерального проекта "Санитарный щит". "Регион стал пилотным при реализации проекта "Санитарный щит". Здесь будет создаваться самая современная лаборатория, которая поможет еще эффективнее бороться с угрозами эпидемического характера. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы проект был реализован быстро и эффективно", - отметил Никитин.