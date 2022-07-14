В России за сутки госпитализировали 1283 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4238 случаев COVID-19, выздоровели 3090, умерли 43 человека
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 14 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 283 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,5%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах страны, снижение - в 46, ситуация не изменилась в девяти субъектах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 090 человек, что на 8,1% меньше в сравнении с 13 июля. "Выявлено 4 238 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека", - говорится в сообщении.
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