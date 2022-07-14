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Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей - РИА Новости, 14.07.2022
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Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей
Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей - РИА Новости, 14.07.2022
Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей
Малолетняя узница концлагеря "Дулаг-142", располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области, рассказала в суде об уничтожении... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:50
2022-07-14T15:50
здоровье - общество
роберт рождественский
брянская область
германия
брянск
брянский областной суд
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БРЯНСК, 14 июл - РИА Новости. Малолетняя узница концлагеря "Дулаг-142", располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области, рассказала в суде об уничтожении младенцев, передаёт корреспондент РИА Новости.Брянский областной суд в четверг начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. Своё обращение к суду он предварил стихами Роберта Рождественского "Реквием".Жительница Брянской области Татьяна Емельянова выступила в судебном заседании в качестве заинтересованного лица. В момент событий ей было 4 года, в концлагерь она попала вместе с мамой. Их деревня была сожжена и разграблена."Они хотели отправлять нас в Германию, но до нас очередь не дошла, вагонов не было. Нас решили передать в лагерь "Дулаг-142", - рассказала свидетельница.По её словам, в лагере было холодно и голодно, женщин и детей почти не кормили. "Вообще считай что не кормили, баланду сделают с шелухой от гречки. Хлеба вообще не давали. Крик, дети плачут. Немцы выгоняли из здания с ребёнком, там они их "в расход пускали". Они больше в барак не возвращались. А не возвратились, значит убили их", - рассказала женщина.По словам выступившего в суде историка и краеведа Владимира Алексеева, число жертв среди детей на территории области может доходить до 10 тысяч.Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нём содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.
https://ria.ru/20220712/obstrel-1802085091.html
https://ria.ru/20220709/ustroystvo-1801395620.html
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здоровье - общество, роберт рождественский, брянская область, германия, брянск, брянский областной суд
15:50 14.07.2022
 
Узница концлагеря рассказала брянскому суду об уничтожении детей

Узница концлагеря "Дулаг-142" рассказала брянскому суду об уничтожении детей

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
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БРЯНСК, 14 июл - РИА Новости. Малолетняя узница концлагеря "Дулаг-142", располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области, рассказала в суде об уничтожении младенцев, передаёт корреспондент РИА Новости.
Брянский областной суд в четверг начал рассмотрение заявления прокурора Брянской области Александра Войтовича о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона. Своё обращение к суду он предварил стихами Роберта Рождественского "Реквием".
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Жительница Брянской области Татьяна Емельянова выступила в судебном заседании в качестве заинтересованного лица. В момент событий ей было 4 года, в концлагерь она попала вместе с мамой. Их деревня была сожжена и разграблена.
"Они хотели отправлять нас в Германию, но до нас очередь не дошла, вагонов не было. Нас решили передать в лагерь "Дулаг-142", - рассказала свидетельница.
По её словам, в лагере было холодно и голодно, женщин и детей почти не кормили. "Вообще считай что не кормили, баланду сделают с шелухой от гречки. Хлеба вообще не давали. Крик, дети плачут. Немцы выгоняли из здания с ребёнком, там они их "в расход пускали". Они больше в барак не возвращались. А не возвратились, значит убили их", - рассказала женщина.
По словам выступившего в суде историка и краеведа Владимира Алексеева, число жертв среди детей на территории области может доходить до 10 тысяч.
Установлено, что в годы войны в Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142". В нём содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены.
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