Келин: чем дольше Лондон поставляет оружие Киеву, тем больше страданий
Посол России Келин: чем дольше Лондон будет поставлять оружие Киеву, тем больше страданий
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что чем дольше Британия будет поставлять Киеву оружие, тем больше страданий это принесет Украине.
"Великобритания пытается поставлять оружие Украине, но чем дольше она будет поставлять оружие Украине, тем больше будет страданий Украины", - заявил Келин в интервью британскому телеканалу Sky News.
Посол отметил также, что конфликт на Украине будет продолжаться, если Британия продолжит поставлять оружие, которое используется в том числе для обстрела мирных граждан.
"Конфликт будет продолжаться, если Великобритания продолжит поставлять оружие, которое сейчас используется и для обстрелов городов и мирного населения на Донбассе и в других районах.. Чем больше Великобритания отправит оружия, тем дольше украинские… власти будут продолжать конфликт", - сказал Келин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские войска обстреливают Донецк и другие города в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.