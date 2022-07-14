https://ria.ru/20220714/kadyrov-1802441815.html
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:34
2022-07-14T14:34
2022-07-14T14:34
грозный
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781778886_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba6d3d7df6b66d7d3a649d59923d6f38.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."В международном аэропорту Грозного… сегодня проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Эти доблестные ребята с целым арсеналом боевых навыков, полученных в Российском университете спецназа, в скором времени приступят к выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров Telegram-канале.Он добавил, что ЛНР празднует победу "благодаря таким же мужественным сынам". Кадыров выразил уверенность, что в скором времени и остальные регионы присоединятся к этому "замечательному и долгожданному событию".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
грозный
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781778886_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d73dc0510fd529e03e81cdfcafb99ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, луганская народная республика
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР
Кадыров: новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР