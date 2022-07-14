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Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:34
2022-07-14T14:34
грозный
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."В международном аэропорту Грозного… сегодня проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Эти доблестные ребята с целым арсеналом боевых навыков, полученных в Российском университете спецназа, в скором времени приступят к выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров Telegram-канале.Он добавил, что ЛНР празднует победу "благодаря таким же мужественным сынам". Кадыров выразил уверенность, что в скором времени и остальные регионы присоединятся к этому "замечательному и долгожданному событию".
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грозный, луганская народная республика
14:34 14.07.2022
 
Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР

Кадыров: новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" в Мариуполе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"В международном аэропорту Грозного… сегодня проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Эти доблестные ребята с целым арсеналом боевых навыков, полученных в Российском университете спецназа, в скором времени приступят к выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров Telegram-канале.
Он добавил, что ЛНР празднует победу "благодаря таким же мужественным сынам". Кадыров выразил уверенность, что в скором времени и остальные регионы присоединятся к этому "замечательному и долгожданному событию".
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