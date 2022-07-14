https://ria.ru/20220714/kadyrov-1802441815.html

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР - РИА Новости, 14.07.2022

Новая группа добровольцев из Чечни отправилась в ДНР

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:34

2022-07-14T14:34

2022-07-14T14:34

грозный

луганская народная республика

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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения спецоперации в ДНР, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."В международном аэропорту Грозного… сегодня проводили очередную группу добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Эти доблестные ребята с целым арсеналом боевых навыков, полученных в Российском университете спецназа, в скором времени приступят к выполнению боевых задач по освобождению Донецкой Народной Республики", - написал Кадыров Telegram-канале.Он добавил, что ЛНР празднует победу "благодаря таким же мужественным сынам". Кадыров выразил уверенность, что в скором времени и остальные регионы присоединятся к этому "замечательному и долгожданному событию".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

грозный

луганская народная республика

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грозный, луганская народная республика