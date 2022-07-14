https://ria.ru/20220714/isklyuchenie-1802538749.html

Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло

Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло - РИА Новости, 14.07.2022

Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло

Российская сторона ничего не теряет от исключения из циркового фестиваля в Монте-Карло, зато потеряют зрители и участники этого фестиваля, считает гендиректор... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:47

2022-07-14T18:47

2022-07-14T19:03

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монте-карло (коммуна)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона ничего не теряет от исключения из циркового фестиваля в Монте-Карло, зато потеряют зрители и участники этого фестиваля, считает гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, в этом мнении его поддерживают гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и худрук "Королевского цирка" Гия Эрадзе.Ранее в пресс-службе "Росгосцирка" сообщили РИА Новости, что организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России."Мы не потеряем ничего. Артисты российского цирка всегда были новаторами, пионерами в техническом оснащении, выдумывании новых трюков и аттракционов. Уровень наших артистов всегда был на голову выше", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По мнению Белякова, фестиваль в Монте-Карло лишил своих участников возможности обменяться опытом с российскими коллегами.Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный также посочувствовал зрителям, которые два года ждали возвращения фестиваля в Монте-Карло после пандемии. "Артисты из России всегда пользовались суперуспехом… Это всегда большой знак качества. Зритель, видя российских артистов в афише, знает, что это будут суперномера с каким-то эксклюзивным подходом, поэтому зритель потеряет 100%", — сказал он.Также Запашный отметил, что ему жаль участников фестиваля, потому что "победа на любом чемпионате мира или в олимпийских играх без участия сборных РФ будет всегда давить на самих спортсменов". "Все мечтают выиграть этот конкурс у лучших, а тут одни из лучших не приехали. Это будет давить на самих участников фестиваля", — считает артист.Он также назвал решение организаторов фестиваля циничным. "Даже если по какой-то причине не хотите видеть русских артистов в соответствии с мировым трендом, все-таки можно было бы пригласить в качестве почетных гостей и зрителей", - считает Запашный.Он выразил уверенность, что международный цирковой фестиваль, который состоится в Петербурге с 3 по 6 ноября, "пройдет на самом высоком уровне". "Я убежден, что 99% артистов по всему миру не откажутся приехать, мы находимся с ними в постоянном контакте", - добавил он.

https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html

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монте-карло (коммуна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, эдгард запашный, россия, монте-карло (коммуна)