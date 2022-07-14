https://ria.ru/20220714/isklyuchenie-1802538749.html
Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло
Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло - РИА Новости, 14.07.2022
Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло
Российская сторона ничего не теряет от исключения из циркового фестиваля в Монте-Карло, зато потеряют зрители и участники этого фестиваля, считает гендиректор... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:47
2022-07-14T18:47
2022-07-14T19:03
культура
культура
новости культуры
эдгард запашный
россия
монте-карло (коммуна)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона ничего не теряет от исключения из циркового фестиваля в Монте-Карло, зато потеряют зрители и участники этого фестиваля, считает гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, в этом мнении его поддерживают гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и худрук "Королевского цирка" Гия Эрадзе.Ранее в пресс-службе "Росгосцирка" сообщили РИА Новости, что организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России."Мы не потеряем ничего. Артисты российского цирка всегда были новаторами, пионерами в техническом оснащении, выдумывании новых трюков и аттракционов. Уровень наших артистов всегда был на голову выше", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По мнению Белякова, фестиваль в Монте-Карло лишил своих участников возможности обменяться опытом с российскими коллегами.Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный также посочувствовал зрителям, которые два года ждали возвращения фестиваля в Монте-Карло после пандемии. "Артисты из России всегда пользовались суперуспехом… Это всегда большой знак качества. Зритель, видя российских артистов в афише, знает, что это будут суперномера с каким-то эксклюзивным подходом, поэтому зритель потеряет 100%", — сказал он.Также Запашный отметил, что ему жаль участников фестиваля, потому что "победа на любом чемпионате мира или в олимпийских играх без участия сборных РФ будет всегда давить на самих спортсменов". "Все мечтают выиграть этот конкурс у лучших, а тут одни из лучших не приехали. Это будет давить на самих участников фестиваля", — считает артист.Он также назвал решение организаторов фестиваля циничным. "Даже если по какой-то причине не хотите видеть русских артистов в соответствии с мировым трендом, все-таки можно было бы пригласить в качестве почетных гостей и зрителей", - считает Запашный.Он выразил уверенность, что международный цирковой фестиваль, который состоится в Петербурге с 3 по 6 ноября, "пройдет на самом высоком уровне". "Я убежден, что 99% артистов по всему миру не откажутся приехать, мы находимся с ними в постоянном контакте", - добавил он.
https://ria.ru/20220706/festival-1800663098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, эдгард запашный, россия, монте-карло (коммуна)
18:47 14.07.2022 (обновлено: 19:03 14.07.2022)
Российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло
Росгосцирк: российский цирк ничего не теряет от исключения из фестиваля в Монте-Карло
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская сторона ничего не теряет от исключения из циркового фестиваля в Монте-Карло, зато потеряют зрители и участники этого фестиваля, считает гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, в этом мнении его поддерживают гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и худрук "Королевского цирка" Гия Эрадзе.
Ранее в пресс-службе "Росгосцирка" сообщили РИА Новости, что организаторы 45-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказались от участия артистов из России.
"Мы не потеряем ничего. Артисты российского цирка всегда были новаторами, пионерами в техническом оснащении, выдумывании новых трюков и аттракционов. Уровень наших артистов всегда был на голову выше", — сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По мнению Белякова, фестиваль в Монте-Карло лишил своих участников возможности обменяться опытом с российскими коллегами.
В свою очередь, художественный руководитель "Королевского цирка", заслуженный артист РФ Гия Эрадзе отметил, что, если не будет артистов из России, то именно фестиваль "потеряет очень многое". "На всех фестивалях мира всегда принимали участие российские артисты. Все высшие награды привозили мы в нашу страну", — сказал он.
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный также посочувствовал зрителям, которые два года ждали возвращения фестиваля в Монте-Карло после пандемии. "Артисты из России всегда пользовались суперуспехом… Это всегда большой знак качества. Зритель, видя российских артистов в афише, знает, что это будут суперномера с каким-то эксклюзивным подходом, поэтому зритель потеряет 100%", — сказал он.
Также Запашный отметил, что ему жаль участников фестиваля, потому что "победа на любом чемпионате мира или в олимпийских играх без участия сборных РФ будет всегда давить на самих спортсменов". "Все мечтают выиграть этот конкурс у лучших, а тут одни из лучших не приехали. Это будет давить на самих участников фестиваля", — считает артист.
Он также назвал решение организаторов фестиваля циничным. "Даже если по какой-то причине не хотите видеть русских артистов в соответствии с мировым трендом, все-таки можно было бы пригласить в качестве почетных гостей и зрителей", - считает Запашный.
Он выразил уверенность, что международный цирковой фестиваль, который состоится в Петербурге с 3 по 6 ноября, "пройдет на самом высоком уровне". "Я убежден, что 99% артистов по всему миру не откажутся приехать, мы находимся с ними в постоянном контакте", - добавил он.