https://ria.ru/20220714/inflyatsiya-1802388629.html
Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе
Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе - РИА Новости, 14.07.2022
Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе
Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:13
2022-07-14T12:13
2022-07-14T14:35
экономика
еврокомиссия
евросоюз
инфляция
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента, говорится в сообщении ЕК.ЕК отмечает, что это станет "исторически высоким уровнем".В прошлом году этот показатель составил всего 2,9 процента. При этом в весеннем прогнозе Еврокомиссия предполагала, что в 2022-м инфляция ускорится до 6,8 процента, а в 2023 — замедлится до 3,2 процента.В соответствии с новыми ожиданиями ЕК, в следующем году рост цен может достичь показателя в 4,6 процента.В еврозоне инфляция ожидается на уровне 7,6 процента в этом году и четыре процента — в следующем. При этом, по словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик придется на третий квартал — на уровне 8,4 процента. Но затем, добавил Джентилони, инфляция будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220630/makron-1799330160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз, инфляция, в мире
12:13 14.07.2022 (обновлено: 14:35 14.07.2022)
Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе
ЕК повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году до 8,3%, в 2023 году — до 4,6%
БРЮССЕЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента, говорится в сообщении ЕК.
ЕК
отмечает, что это станет "исторически высоким уровнем".
В прошлом году этот показатель составил всего 2,9 процента. При этом в весеннем прогнозе Еврокомиссия предполагала, что в 2022-м инфляция ускорится до 6,8 процента, а в 2023 — замедлится до 3,2 процента.
В соответствии с новыми ожиданиями ЕК, в следующем году рост цен может достичь показателя в 4,6 процента.
В еврозоне инфляция ожидается на уровне 7,6 процента в этом году и четыре процента — в следующем. При этом, по словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик придется на третий квартал — на уровне 8,4 процента. Но затем, добавил Джентилони, инфляция будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России
. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Владимир Путин
назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы
— ухудшить жизнь миллионов людей.