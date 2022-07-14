https://ria.ru/20220714/inflyatsiya-1802388629.html

Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе

Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе - РИА Новости, 14.07.2022

Еврокомиссия резко повысила прогноз по инфляции в Евросоюзе

Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:13

2022-07-14T12:13

2022-07-14T14:35

экономика

еврокомиссия

евросоюз

инфляция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе повысила оценку инфляции в Евросоюзе в 2022 году — с 6,8 до 8,3 процента, говорится в сообщении ЕК.ЕК отмечает, что это станет "исторически высоким уровнем".В прошлом году этот показатель составил всего 2,9 процента. При этом в весеннем прогнозе Еврокомиссия предполагала, что в 2022-м инфляция ускорится до 6,8 процента, а в 2023 — замедлится до 3,2 процента.В соответствии с новыми ожиданиями ЕК, в следующем году рост цен может достичь показателя в 4,6 процента.В еврозоне инфляция ожидается на уровне 7,6 процента в этом году и четыре процента — в следующем. При этом, по словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, пик придется на третий квартал — на уровне 8,4 процента. Но затем, добавил Джентилони, инфляция будет устойчиво замедляться благодаря снижающемуся давлению цен на энергоносители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220630/makron-1799330160.html

https://ria.ru/20220714/g20-1802387799.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, еврокомиссия, евросоюз, инфляция, в мире