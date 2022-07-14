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Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 14.07.2022
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Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК
Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 14.07.2022
Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК
Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:16
2022-07-14T11:16
россия
происшествия
мурманская область
онк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы."Мы посетили его вечером в среду в ИВС на Петровке, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признает", - сказали в комиссии.В ОНК добавили, что содержится Гурович в трехместной камере.Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
https://ria.ru/20220713/gurovich-1802192543.html
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россия, происшествия, мурманская область, онк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:16 14.07.2022
 
Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК

В ОНК Москвы заявили, что арестованный экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы
Бывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший заместитель министра МЧС РФ Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы.
"Мы посетили его вечером в среду в ИВС на Петровке, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признает", - сказали в комиссии.
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:21
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей
В ОНК добавили, что содержится Гурович в трехместной камере.
Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".
Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:12
Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича
 
РоссияПроисшествияМурманская областьОНКМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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