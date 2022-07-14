https://ria.ru/20220714/gurovich-1802362726.html

Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК

Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК - РИА Новости, 14.07.2022

Экс-замглавы МЧС Гурович не признает вину, заявили в ОНК

Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:16

2022-07-14T11:16

2022-07-14T11:16

россия

происшествия

мурманская область

онк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший замглавы МЧС РФ Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину, сообщили РИА Новости в ОНК Москвы."Мы посетили его вечером в среду в ИВС на Петровке, вину в инкриминируемом ему преступлении он не признает", - сказали в комиссии.В ОНК добавили, что содержится Гурович в трехместной камере.Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802192543.html

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802290735.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, мурманская область, онк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)