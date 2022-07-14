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В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2022
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В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине
В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2022
В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине
Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:44
2022-07-14T12:02
в мире
украина
россия
владимир путин
германия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха. "Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — заявил политик. Он добавил, что у враждующих сторон всегда должна быть возможность оповестить противника о готовности к прекращению огня."Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали", — сказал Мютцених. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, германия
10:44 14.07.2022 (обновлено: 12:02 14.07.2022)
 
В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине

Лидер фракции СДПГ Мютцених счел диалог единственным путем разрешения конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха.

"Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — заявил политик.
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Он добавил, что у враждующих сторон всегда должна быть возможность оповестить противника о готовности к прекращению огня.
"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали", — сказал Мютцених.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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