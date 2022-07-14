https://ria.ru/20220714/germaniya-1802355059.html

В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине

В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине - РИА Новости, 14.07.2022

В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине

Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:44

2022-07-14T10:44

2022-07-14T12:02

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха. "Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — заявил политик. Он добавил, что у враждующих сторон всегда должна быть возможность оповестить противника о готовности к прекращению огня."Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали", — сказал Мютцених. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, владимир путин, германия