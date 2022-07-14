10:44 14.07.2022 (обновлено: 12:02 14.07.2022)
В бундестаге назвали единственный вариант решения конфликта на Украине
Лидер фракции СДПГ Мютцених счел диалог единственным путем разрешения конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине можно разрешить только путем мирных переговоров, цитирует Die Zeit лидера фракции Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха.
"Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — заявил политик.
"Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — заявил политик.
Он добавил, что у враждующих сторон всегда должна быть возможность оповестить противника о готовности к прекращению огня.
"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали", — сказал Мютцених.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".