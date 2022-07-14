Россия поможет восстановить газоснабжение в Запорожской области
Администрация Запорожской области: Россия восстановит газоснабжение в ближайшие месяцы
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Россия, в том числе "Газпром", поможет восстановить в ближайшие месяц-полтора газоснабжение в Запорожской области, проложив трубу от Бердянска в направлении Мелитополя, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Нам отключили газ неделю назад. Украина отключила газ, надеясь, что мы будем кого-то больше почитать. Газ отключили, встали наши хлебокомбинаты, старики не могут себе приготовить горячий обед. Решением военно-гражданской администрации был принят ряд мер о стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Труба будет проведена от Бердянска в направлении Мелитополя, будет восстановлено газоснабжение. Это будет сделано во взаимодействии с РФ, с "Газпромом" России в ближайшие месяц-полтора. Сегодня документы разрабатываются. Таким образом мы уйдем от зависимости от Украины по газу", - сказал Балицкий.
Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Вопрос газоснабжения Запорожской области обсуждался на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Как сообщали ранее в аппарате вице-премьера, Минэнерго поручено проработать этот вопрос.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.