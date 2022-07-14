https://ria.ru/20220714/gazosnabzhenie-1802443391.html

Россия поможет восстановить газоснабжение в Запорожской области

Россия поможет восстановить газоснабжение в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2022

Россия поможет восстановить газоснабжение в Запорожской области

Россия, в том числе "Газпром", поможет восстановить в ближайшие месяц-полтора газоснабжение в Запорожской области, проложив трубу от Бердянска в направлении... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:38

2022-07-14T14:38

2022-07-14T14:38

жкх

марат хуснуллин

россия

запорожская область

украина

запорожская аэс

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Россия, в том числе "Газпром", поможет восстановить в ближайшие месяц-полтора газоснабжение в Запорожской области, проложив трубу от Бердянска в направлении Мелитополя, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, глава администрации региона Евгений Балицкий."Нам отключили газ неделю назад. Украина отключила газ, надеясь, что мы будем кого-то больше почитать. Газ отключили, встали наши хлебокомбинаты, старики не могут себе приготовить горячий обед. Решением военно-гражданской администрации был принят ряд мер о стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Труба будет проведена от Бердянска в направлении Мелитополя, будет восстановлено газоснабжение. Это будет сделано во взаимодействии с РФ, с "Газпромом" России в ближайшие месяц-полтора. Сегодня документы разрабатываются. Таким образом мы уйдем от зависимости от Украины по газу", - сказал Балицкий.Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Вопрос газоснабжения Запорожской области обсуждался на совещании с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. Как сообщали ранее в аппарате вице-премьера, Минэнерго поручено проработать этот вопрос.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220713/gaz-1802108579.html

россия

запорожская область

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, марат хуснуллин, россия, запорожская область, украина, запорожская аэс, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)