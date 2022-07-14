В Германии не исключили трехкратного роста цен на газ в следующем году
В Германии предупредили потребителей об увеличении цен на газ в три раза в следующем году
Газовая конфорка. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. В следующем году цена газа для немецких потребителей может вырасти как минимум втрое, заявил в четверг президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
"Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, авансовые платежи уже удваиваются ", — сообщил Мюллер в интервью медиагруппе RND. При этом, по словам Мюллера, последствия спецоперации на Украине тут даже не учитываются.
"С 2023 года потребители газа должны будут ожидать увеличения авансовых платежей как минимум в три раза", — подчеркнул он.
Некоторые цены на биржах выросли уже сейчас в семь раз, добавил глава регулятора.
"Не все сразу и в полном объеме затронет потребителей, но в какой-то момент за это придётся платить. И именно поэтому сейчас имеет смысл экономить больше", — сказал Мюллер.
В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.