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ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/gaubitsy-1802409229.html
ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777
ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.07.2022
ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777
Российские артиллеристы уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:07
2022-07-14T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777, сообщило в четверг Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир путин, россия, украина, донбасс
13:07 14.07.2022 (обновлено: 13:15 14.07.2022)
 
ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777

ВС России в Харьковской области уничтожили взвод гаубиц М-777, поставленных ВСУ из США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777, сообщило в четверг Минобороны России.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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