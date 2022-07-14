https://ria.ru/20220714/gaubitsy-1802409229.html

ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777

ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.07.2022

ВС России в Харьковской области уничтожили взвод американских гаубиц М-777

Российские артиллеристы уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:07

2022-07-14T13:07

2022-07-14T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в населенном пункте Первомайский Харьковской области взвод американских гаубиц М-777, сообщило в четверг Минобороны России."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220714/vks-1802410671.html

https://ria.ru/20220714/ukraina-1802408292.html

россия

украина

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, владимир путин, россия, украина, донбасс