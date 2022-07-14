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Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы - РИА Новости, 14.07.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220714/franshizy-1802453793.html
Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы
Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы - РИА Новости, 14.07.2022
Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы
Заявочная кампания на возмещение расходов на приобретение и запуск франшизы проходит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:12
2022-07-14T15:12
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
валерий миронов
ямал
новый уренгой
ноябрьск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Заявочная кампания на возмещение расходов на приобретение и запуск франшизы проходит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Благодаря мере поддержки в округе работают 32 предприятия, в ближайшее время откроется еще восемь. Жители и гости Нового Уренгоя смогут посетить кафе быстрого питания "Донер 42", в Ноябрьске откроется бизнес-школа для детей BUSINESSFOX, а в Салехарде появится мини-отель HiLoft", - говорится в сообщении.Действующая в ЯНАО мера поддержки позволяет предпринимателям округа компенсировать затраты на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли в размере 90% от стоимости паушального взноса в пределах 500 тысяч рублей. Для франшиз в сферах, которые приоритетны для развития на территории муниципальных образований округа, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма возмещения увеличена до трех миллионов рублей."Франшиза – это формат готового бизнеса. Возмещение затрат на запуск такого бизнеса направлен на развитие сферы услуг и повышение качества жизни ямальцев, создание условий для удобства получения услуг и качественного сервиса на территории округа. Поддержка государства в этом направлении придает уверенности предпринимателям, которые рассматривают вариант приобретения бизнеса по модели франшизы. Сегодня мы можем наблюдать проекты, которые запущены с участием средств округа и успешно развиваются", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.Получателями поддержки могут стать организации и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала. Важно, чтобы предприниматель на момент оформления заявки состоял в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также не имел задолженности перед бюджетом.Мера поддержки реализуется в округе второй год. В 2021 году компенсацию получили 49 предпринимателей. В этом году объем средств, направленный на реализацию данной меры, увеличен в два раза, уточняют власти.
https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html
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дмитрий артюхов, валерий миронов, ямал, новый уренгой, ноябрьск
15:12 14.07.2022
 

Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Заявочная кампания на возмещение расходов на приобретение и запуск франшизы проходит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Благодаря мере поддержки в округе работают 32 предприятия, в ближайшее время откроется еще восемь. Жители и гости Нового Уренгоя смогут посетить кафе быстрого питания "Донер 42", в Ноябрьске откроется бизнес-школа для детей BUSINESSFOX, а в Салехарде появится мини-отель HiLoft", - говорится в сообщении.
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Действующая в ЯНАО мера поддержки позволяет предпринимателям округа компенсировать затраты на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли в размере 90% от стоимости паушального взноса в пределах 500 тысяч рублей. Для франшиз в сферах, которые приоритетны для развития на территории муниципальных образований округа, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма возмещения увеличена до трех миллионов рублей.
"Франшиза – это формат готового бизнеса. Возмещение затрат на запуск такого бизнеса направлен на развитие сферы услуг и повышение качества жизни ямальцев, создание условий для удобства получения услуг и качественного сервиса на территории округа. Поддержка государства в этом направлении придает уверенности предпринимателям, которые рассматривают вариант приобретения бизнеса по модели франшизы. Сегодня мы можем наблюдать проекты, которые запущены с участием средств округа и успешно развиваются", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.
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Получателями поддержки могут стать организации и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала. Важно, чтобы предприниматель на момент оформления заявки состоял в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также не имел задолженности перед бюджетом.
Мера поддержки реализуется в округе второй год. В 2021 году компенсацию получили 49 предпринимателей. В этом году объем средств, направленный на реализацию данной меры, увеличен в два раза, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховВалерий МироновЯмалНовый УренгойНоябрьск
 
 
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