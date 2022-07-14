https://ria.ru/20220714/franshizy-1802453793.html

Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы

Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы - РИА Новости, 14.07.2022

Предпринимателям Ямала компенсируют затраты на запуск франшизы

Заявочная кампания на возмещение расходов на приобретение и запуск франшизы проходит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:12

2022-07-14T15:12

2022-07-14T15:12

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

валерий миронов

ямал

новый уренгой

ноябрьск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Заявочная кампания на возмещение расходов на приобретение и запуск франшизы проходит в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."Благодаря мере поддержки в округе работают 32 предприятия, в ближайшее время откроется еще восемь. Жители и гости Нового Уренгоя смогут посетить кафе быстрого питания "Донер 42", в Ноябрьске откроется бизнес-школа для детей BUSINESSFOX, а в Салехарде появится мини-отель HiLoft", - говорится в сообщении.Действующая в ЯНАО мера поддержки позволяет предпринимателям округа компенсировать затраты на приобретение франшиз в сфере услуг, общепита и торговли в размере 90% от стоимости паушального взноса в пределах 500 тысяч рублей. Для франшиз в сферах, которые приоритетны для развития на территории муниципальных образований округа, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова сумма возмещения увеличена до трех миллионов рублей."Франшиза – это формат готового бизнеса. Возмещение затрат на запуск такого бизнеса направлен на развитие сферы услуг и повышение качества жизни ямальцев, создание условий для удобства получения услуг и качественного сервиса на территории округа. Поддержка государства в этом направлении придает уверенности предпринимателям, которые рассматривают вариант приобретения бизнеса по модели франшизы. Сегодня мы можем наблюдать проекты, которые запущены с участием средств округа и успешно развиваются", – приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.Получателями поддержки могут стать организации и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории Ямала. Важно, чтобы предприниматель на момент оформления заявки состоял в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также не имел задолженности перед бюджетом.Мера поддержки реализуется в округе второй год. В 2021 году компенсацию получили 49 предпринимателей. В этом году объем средств, направленный на реализацию данной меры, увеличен в два раза, уточняют власти.

https://ria.ru/20220620/yamal-1796809309.html

https://ria.ru/20220705/yamal-1800458055.html

ямал

новый уренгой

ноябрьск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, валерий миронов, ямал, новый уренгой, ноябрьск