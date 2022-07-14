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Решение по спасению Uniper должно достичь трех целей, заявил финский Fortum - РИА Новости, 14.07.2022
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Решение по спасению Uniper должно достичь трех целей, заявил финский Fortum
Решение по спасению Uniper должно достичь трех целей, заявил финский Fortum - РИА Новости, 14.07.2022
Решение по спасению Uniper должно достичь трех целей, заявил финский Fortum
Финский государственный энергогигант Fortum продолжает конструктивные переговоры с правительством Германии о стабилизации компании Uniper, решение по спасению... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:57
2022-07-14T20:57
экономика
германия
финляндия
эспоо
uniper
северный поток — 2
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Финский государственный энергогигант Fortum продолжает конструктивные переговоры с правительством Германии о стабилизации компании Uniper, решение по спасению должно достичь трех целей, сообщает в четверг Fortum.Uniper 8 июля запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры."Компания Fortum подчеркнула, что решение необходимо найти быстро и что оно должно быть устойчивым и в долгосрочной перспективе. Это означает, что оно должно достичь трех целей: прекратить значительные убытки из-за продолжающегося сокращения поставок российского газа; обеспечить кредитный рейтинг Uniper инвестиционного уровня, который имеет решающее значение в энергетическом бизнесе; и принять во внимание новые реалии ненадежных потоков газа из России", - говорится в сообщении.Fortum уточняет, что в случае длительного прекращения поставок газа и дальнейшего повышения цен на него убытки Uniper увеличатся еще больше. Размер убытков Uniper в значительной степени зависит от механизмов компенсации затрат, которые будут введены в действие правительством Германии, считает Fortum."Таким образом, ключи к разрешению этой ситуации находятся в руках Берлина", - говорится в сообщении.Президент и генеральный директор Fortum Маркус Раурамо также выразил благодарность правительству Финляндии, основному владельцу компании, за поддержку в разрешении ситуации.Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. Штаб-квартира находится в финском городе Эспоо. В 2020 году Fortum была крупнейшей компанией Финляндии по выручке. Большая часть его доходов поступает от Uniper, которая стала дочерней компанией Fortum в марте 2020 года. Uniper был одним из участников проекта газопровода "Северный поток — 2". Совместно в Fortum и Uniper работает около 20 тысяч человек в 40 странах мира, включая Россию.
https://ria.ru/20220708/uniper-1801308287.html
https://ria.ru/20220704/uniper-1800212773.html
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экономика, германия, финляндия, эспоо, uniper, северный поток — 2
20:57 14.07.2022
 
Решение по спасению Uniper должно достичь трех целей, заявил финский Fortum

Fortum: решение по спасению Uniper должно достичь трех целей

© AP Photo / Thomas Pirot/thyssenkrupp Elevator AGГлавный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек
Главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Thomas Pirot/thyssenkrupp Elevator AG
Главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Финский государственный энергогигант Fortum продолжает конструктивные переговоры с правительством Германии о стабилизации компании Uniper, решение по спасению должно достичь трех целей, сообщает в четверг Fortum.
Uniper 8 июля запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры.
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"Компания Fortum подчеркнула, что решение необходимо найти быстро и что оно должно быть устойчивым и в долгосрочной перспективе. Это означает, что оно должно достичь трех целей: прекратить значительные убытки из-за продолжающегося сокращения поставок российского газа; обеспечить кредитный рейтинг Uniper инвестиционного уровня, который имеет решающее значение в энергетическом бизнесе; и принять во внимание новые реалии ненадежных потоков газа из России", - говорится в сообщении.
Fortum уточняет, что в случае длительного прекращения поставок газа и дальнейшего повышения цен на него убытки Uniper увеличатся еще больше. Размер убытков Uniper в значительной степени зависит от механизмов компенсации затрат, которые будут введены в действие правительством Германии, считает Fortum.
"Таким образом, ключи к разрешению этой ситуации находятся в руках Берлина", - говорится в сообщении.
Президент и генеральный директор Fortum Маркус Раурамо также выразил благодарность правительству Финляндии, основному владельцу компании, за поддержку в разрешении ситуации.
Fortum Corporation — финская государственная энергетическая компания. Штаб-квартира находится в финском городе Эспоо. В 2020 году Fortum была крупнейшей компанией Финляндии по выручке. Большая часть его доходов поступает от Uniper, которая стала дочерней компанией Fortum в марте 2020 года. Uniper был одним из участников проекта газопровода "Северный поток — 2". Совместно в Fortum и Uniper работает около 20 тысяч человек в 40 странах мира, включая Россию.
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ЭкономикаГерманияФинляндияЭспооUniperСеверный поток — 2
 
 
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